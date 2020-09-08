iPhone 12延到十月？新款iPad與Apple Watch series 6最快凌晨公布
今年受到新型冠狀病毒疫情等因素影響，使得蘋果秋季發表會活動有可能面臨調整，其中預期將規劃發表新品拆分成不同形式公布，甚至以不同時間揭曉。而相關消息已經透露新款iPhone可能會延後至10月揭曉，包含Apple Watch、iPad在內新品則預期會在9月初以新聞稿形式公布，而不會舉辦實體發表活動。
從先前透露多款蘋果新機消息的Jon Prosser透露說法，蘋果最快會在美國西岸時間9月8日上午9點 (台灣時間9月9日凌晨12點)釋出新聞稿內容，預計公布新一代iPad機種，以及Apple Watch series 6。
基於今年初已經公佈新款iPad Pro，因此此次公佈的新款iPad，將會是鎖定主流市場使用的iPad，以及iPad mini，至於新款Apple Watch series 6同樣也會區分兩種尺寸設計，並且加入整合睡眠品質追蹤等功能強化設計，並且可能推出更多錶帶配件。
至於新款iPhone則可能會延後至10月對外公布，其中因素可能與疫情影響代工組裝進度有關，同時預期蘋果將會透過線上預錄內容形式揭曉此次推出新機。至於新機名稱則可能直接以iPhone 12系列為稱，不會比照過往採用名稱後綴加上s的命名模式，因此並不會出現iPhone 11s系列名稱。
除了上述新品，蘋果也可能在近期內揭曉新款Apple TV、耳機等配件，但具體細節依然要等蘋果實際公佈為準。
Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020
I’ll tweet early that morning to update you if it changes.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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