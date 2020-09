iPhone 12延到十月？新款iPad與Apple Watch series 6最快凌晨公布

今年受到新型冠狀病毒疫情等因素影響,使得蘋果秋季發表會活動有可能面臨調整,其中預期將規劃發表新品拆分成不同形式公布,甚至以不同時間揭曉。而相關消息已經透露新款iPhone可能會延後至10月揭曉,包含Apple Watch、iPad在內新品則預期會在9月初以新聞稿形式公布,而不會舉辦實體發表活動。

從先前透露多款蘋果新機消息的Jon Prosser透露說法,蘋果最快會在美國西岸時間9月8日上午9點 (台灣時間9月9日凌晨12點)釋出新聞稿內容,預計公布新一代iPad機種,以及Apple Watch series 6。

基於今年初已經公佈新款iPad Pro,因此此次公佈的新款iPad,將會是鎖定主流市場使用的iPad,以及iPad mini,至於新款Apple Watch series 6同樣也會區分兩種尺寸設計,並且加入整合睡眠品質追蹤等功能強化設計,並且可能推出更多錶帶配件。

至於新款iPhone則可能會延後至10月對外公布,其中因素可能與疫情影響代工組裝進度有關,同時預期蘋果將會透過線上預錄內容形式揭曉此次推出新機。至於新機名稱則可能直接以iPhone 12系列為稱,不會比照過往採用名稱後綴加上s的命名模式,因此並不會出現iPhone 11s系列名稱。

除了上述新品,蘋果也可能在近期內揭曉新款Apple TV、耳機等配件,但具體細節依然要等蘋果實際公佈為準。

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.