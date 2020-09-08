TCL揭曉新款智慧眼鏡、瀑布螢幕手機與反射螢幕設計

TCL稍早宣布更新旗下智慧眼鏡裝置原型設計，讓整體外型更貼近一般墨鏡，另外也展示新款以瀑布螢幕為基礎的概念手機。此外，TCL也提出名為NXTPAPER的反射式螢幕技術，藉由光線反射方式取代傳統LED背光模組設計，藉此降低螢幕閃爍、降低藍光比例，進而達成保護眼睛成效。

在此次提出的Project Archery 3.0設計裡，TCL將整體設計變得更加輕巧，雖然仍有一定鏡片模組厚度存在，但整體設計已經相當貼近一般墨鏡，同樣也將OLED顯示螢幕隱藏在鏡片背後，藉此讓配戴眼鏡的人能直接觀看。

不過，目前此項設計依然處於原型設計階段，因此暫時還沒有進入量產計畫，但TCL強調未來將可讓各類使用者都能輕易使用此款眼鏡設計，甚至在配戴眼鏡、隱形眼鏡情況下也能順利配戴。

而此次同步展示採用高度彎曲邊緣的瀑布螢幕為基礎打造概念手機，則預告未來將會應用在量產手機設計，至於先前對外公布的螢幕可凹折手機，以及捲曲使用手機設計，暫時還沒有推出實際應用設計手機的準備。

另外，TCL提出名為NXTPAPER的反射式螢幕技術，強調能以光線反射形式維持螢幕顯示亮度，並且降低畫面閃爍、減少藍光比例，同時強調比一般LCD螢幕薄約36%，同時節省65%比例用電量，相比E Ink電子紙螢幕更有25%比例提昇的對比表現。

依照TCL說明，NXTPAPER將應用在平板裝置與電子書等閱讀器，並且能以相比電子紙更高畫面更新率、色彩表現對應影片內容播放，但目前暫時還沒有具體應用產品出現，同時也還無法確認TCL說明透過折射顯示的亮度表現是否足夠。

在此次展示裡，TCL更宣布推出兩款定位平價的平板裝置，包含採用NXTVISION畫質強化技術的10.36吋平板TCL 10 TABMAX，以及8吋平板TCL 10 TABMID，預計在今年第四季於歐洲市場推出。

其中，TCL 10 TABMAX採用聯發科Helio P22T (MT8768T)處理器，分別配置4GB記憶體、64GB儲存容量，以及8000mAh電池容量，並且配置800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機鏡頭，區分Wi-Fi版本與4G LTE版本，建議售價為249美元與299歐元，可選購鍵盤保護套雨滴延遲手寫筆等配件。

至於TCL 10 TABMID則採用Qualcomm Snapdragon 665處理器，同樣配置4GB記憶體與64GB儲存容量，電池容量則降低為5500mAh，相機規格則分別採用500萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素主相機鏡頭，建議售價則是229歐元。

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