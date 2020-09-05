顯卡型號怎麼看？GT跟GTX差別在哪？Ti跟SUPER又是什麼意思？

有玩遊戲、影片需求的話，在挑電腦的時候，除了處理器之外，獨顯的挑選也是很重要的

挑電腦或筆電的時候，首先要把自己的預算跟需求開出來，看自己能負擔到什麼程度，畢竟挑文書型跟遊戲型要看的條件不太一樣，普遍來說文書型有內顯就夠了，但如果要玩遊戲的話，起碼要配有一張中階等級的獨顯，3D 遊戲才會跑得動、跑得順，但該怎麼看一顆獨顯 O 不 OK 呢？

最最常見的就是 NVIDIA GeForce 跟 AMD Radeon的顯卡，這兩個競爭對手的型號解讀的方式不太一樣，但當然價格跟它的等級成正比囉，如何快速分辨哪張顯卡比較高級？哪張比較入門？我們可以先從 NVIDIA 開始聊起：

NVIDIA

通常NVIDIA 顯卡的名字會是這樣一串「RTX 2080 Super」，分成四個區塊來看，第一串英文字母的系列從低到高有：GT→GTX→RTX，位階越高價格也會越高；第二串代表的是當年推出的顯卡，2019 年後推出的顯卡有 20 跟 16 兩種系列，2020 年推出的則是 30 開頭；第三串「80」則代表顯卡的等級，數字越大等級則越高；最後面後綴的英文，會有 Ti 跟 Super，Ti 代表它是加強版的、Super 則表示它是升級版的，但不一定會有強化版

舉例來說，中階獨顯落在 GTX 1650、中高階則是 RTX 2060、高階獨顯 RTX 2070 Super，這些在 NVIDIA 的官網也很清楚的階級高下做成長條圖↓

（圖片來源：NVIDIA）

如果想玩遊戲，可以看一下想玩遊戲開的需求，依照它的需求去看獨顯規格，以 3A 大作來說，最低基本要有 GTX 1660 Ti 比較好，可以的話 RTX 2060 起會比較跑得動，另外獨顯的記憶體也是越高越好；但如果只是單純拿來文書處理，其實沒有獨顯也沒關係，就真的必須要看你的需求是什麼來配合啦！

AMD

AMD 的命名規則又有點不一樣，這幾年他們的命名規則改了，以 2019 年推出的顯卡來說，它會是 RX 加上 5000 開頭的型號，百位數表示等級，數字越大等級越高，順帶一提它們採用的是新的 NAVI 架構；而 2018 年推出的型號則是 RX + 500 ，十位數表示等級，一樣數字越大等級越高（撰文的還不知道 2020 年推出的顯卡會如何命名……）。另外還有比較少見的 RX Vega 系列，屬於中高階的顯卡，主要是提供給專業人士使用（比方說需要高效能運算的科學家、3D 繪圖設計師等等）

做給筆電使用的 AMD 顯卡，在最後面會加一個「M」，比方說：RX 5500M、RX 5600 M 等等，一樣數字越大等級越高、價錢也會提升，定位上 RX 5500M 跟 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 都屬於比較遊戲入門的筆電顯卡，選購時可以依預算跟用途來參考該挑誰

所以我該選什麼等級的顯卡？

大家的需求各有不同，但粗略可以區分成四大類型，依照顯卡強度做分級：

‧電腦 / 筆電買來只是要上網、看影片、玩一些簡單的 2D 遊戲，不需要買獨顯，有內顯基本上就可以了 ‧需要做影片編輯或圖像設計、玩遊戲時可以接受畫面沒有到非常高畫質（比方說 PUBG 開中間畫質），可以挑選搭配 NVIDIA GeForce GTX 1660 或 AMD RX 5500 起跳的筆電 ‧3D 圖像影片製作或者是要玩 3D 遊戲、重視遊戲畫質呈現、想要特效全開的人，可以有挑選 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 起跳的獨顯 ‧需要建模、專業設計所需的創作者工作站，在意的就不只是顯卡了──還會包括螢幕顯色等等，但這不是今天要討論的重點──通常把自己定位在「創作者」的筆電或工作站，普遍會搭配中、高階顯卡，如果是要打造專業工作站，可以看看 NVIDIA Studio 認證的電腦，或者採用 AMD Radeon Pro 系列的顯卡

▼以 3D Mark Timespy 跑分為依據的天梯排行，可供參考，排名越高則跑分越高分

（資料來源：天梯帝）

小結

希望大家多少有看得懂一些顯卡的命名規則，然而廠商偶爾會更換顯卡的命名規則，現在適用但未來可能會有所改變。最後還是老話一句，大家在挑電腦的時候，首先要檢視的是自己的需求，假如是文書處理的話，你要的獨顯其實可有可無，但如果你會玩一點遊戲或有剪片需求，又或者是你要買的是電競電腦/筆電、創作者工作站，還是會建議大家注意顯卡記憶體越多越好，然後在你的預算價格之中挑幾台出來、利用顯卡的天梯圖做些比較，（這邊提供兩個顯卡比較的網站：PassMark、UserBenchmark）綜合看最符合你需求的就……把魔法小卡掏出來，刷、下、去～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》