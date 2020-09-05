聽新聞
test
0:00 / 0:00
預計9月中開賣 Panasonic揭曉新款全片幅無反相機Lumix S5細節
日前宣布將推出新款全片幅無反相機Lumix S5消息後，Panasonic更確認Lumix S5將會在9月中開放銷售，並且從即日起提供預購，搭載20-60mm f/3.5-5.6鏡頭組的售價為2299美元，而在今年9月底前完成購買的話，還額外加贈一組Sigma 45mm F2.8 DG DN L-mount鏡頭。
Lumix S5採用鎂合金機身設計，並且搭載五軸機身防震，以及側翻螢幕，強調比Lumix S1H重量更為輕盈，同時加入4K解析度、10位元色的錄影功能。
而內建感光元件則與Lumix S1H同樣為2420萬畫素，搭載腳架拍攝更可對應9600萬畫素影像輸出效果，感光範圍則在ISO 100-51200之間，擴展之下則可達ISO 50-204000，但是在連拍表現則從原本每秒9張連拍降低為每秒7張。
不過，Panasonic強調新機在對比對焦速度有明顯提昇，同時也加入人工智慧提高人臉、眼部追蹤拍攝效果。
在全片幅模式下，Lumix S5可進行10-bit 4:2:2 4K@30fps，或是1080p@60fps錄影功能，若換成APS-C片幅進行裁切，則是對應10-bit 4:2:0 4K@60fps，或是1080p@180fps拍攝功能，而今年稍晚時候，則會加入支援5.9K@30fps RAW與C4K拍攝。
至於機身部分，Lumix S5搭載雙SD記憶卡設計，分別支援UHS-II與UHS-I規格，另外也保留耳機與麥克風連接選項，但Lumix S5採用micro HDMI輸出影像，並且搭配一組，USB-C連接埠。
Panasonic預計在今年9月中開始銷售此款相機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言