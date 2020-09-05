預計9月中開賣 Panasonic揭曉新款全片幅無反相機Lumix S5細節

日前宣布將推出新款全片幅無反相機Lumix S5消息後，Panasonic更確認Lumix S5將會在9月中開放銷售，並且從即日起提供預購，搭載20-60mm f/3.5-5.6鏡頭組的售價為2299美元，而在今年9月底前完成購買的話，還額外加贈一組Sigma 45mm F2.8 DG DN L-mount鏡頭。

Lumix S5採用鎂合金機身設計，並且搭載五軸機身防震，以及側翻螢幕，強調比Lumix S1H重量更為輕盈，同時加入4K解析度、10位元色的錄影功能。

而內建感光元件則與Lumix S1H同樣為2420萬畫素，搭載腳架拍攝更可對應9600萬畫素影像輸出效果，感光範圍則在ISO 100-51200之間，擴展之下則可達ISO 50-204000，但是在連拍表現則從原本每秒9張連拍降低為每秒7張。

不過，Panasonic強調新機在對比對焦速度有明顯提昇，同時也加入人工智慧提高人臉、眼部追蹤拍攝效果。

在全片幅模式下，Lumix S5可進行10-bit 4:2:2 4K@30fps，或是1080p@60fps錄影功能，若換成APS-C片幅進行裁切，則是對應10-bit 4:2:0 4K@60fps，或是1080p@180fps拍攝功能，而今年稍晚時候，則會加入支援5.9K@30fps RAW與C4K拍攝。

至於機身部分，Lumix S5搭載雙SD記憶卡設計，分別支援UHS-II與UHS-I規格，另外也保留耳機與麥克風連接選項，但Lumix S5採用micro HDMI輸出影像，並且搭配一組，USB-C連接埠。

Panasonic預計在今年9月中開始銷售此款相機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》