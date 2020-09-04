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第三代AirPods明年上半推出：改入耳式設計和更便宜
根據 DigiTimes 電子時報最新報導，美國 Apple 公司的第三代 AirPods 傳出將於 2021 年上半年推出。Apple AirPods 有多家代工合作夥伴，除了英業達 (Inventec)，還有立訊精密 (Luxshare) 和歌爾聲學 (Goertek)。
AirPods 3 最快明年上半年推出
包括著名分析師郭明錤在內的幾位消息人士都表示，下一代「AirPods 3」應該在明年上半年推出。第三代 AirPods 設計類似於 AirPods Pro，只是沒有降噪功能，價格也會更低。
DigiTimes 報導，英業達不太可能搶奪下一代 AirPods 的主要訂單。據業內人士透露，英業達仍將是 Apple 定於 2021 年上半年發布的下一代 AirPods 的組裝商之一，但可能會占到需求訂單總量的 20% 或更少。
至於高階「 AirPods Pro」耳機，有傳言表明第二代型號可能會在 2021 年下半年問世。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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