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三星推出新款智慧手環Galaxy Fit 2 最長可對應21天待機使用時間

聯合新聞網 / 楊又肇

三星除了公布新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，稍早更宣布推出新款智慧手環Galaxy Fit 2，以及先前傳聞的無線充電板Trio。

依照三星說明，Galaxy Fit 2在單次充電後，一般使用最長可對應15天左右的電池續航表現，而若進一步關閉推播通知等功能的話，則可讓電池續航時間延伸至21天左右，相比先前推出的Galaxy Fit僅約對應7天左右的電池續航表現，顯然能讓整體使用時間進一步拉長。

至於功能部分，同樣對應多數手環都具備的步數記錄、心率量測，以及睡眠品質追蹤，另外也能配合與手機連接推播即時訊息等通知。而外觀部分，Galaxy Fit 2採用更簡潔線條設計，而手腕帶固定設計也採用錶扣形式，讓使用者能將智慧手環穩固配戴在手上。

目前三星尚未公布Galaxy Fit 2具體售價與上市時間，但預期最快會在近期內於各個市場推出。

另外，三星也如先前傳聞推出名為Trio的無線充電板，可讓使用者同時讓三款支援無線充電規格裝置補充電力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 睡眠 三星 智慧手錶

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