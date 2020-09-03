華碩在換上新處理器的筆電增加更多與行動裝置連動功能

此次宣布更新包含ZenBook Flip S、ZenBook S、ZenBook 14 Ultralight、ExpertBook B9，以及包含新款ZenBook、ZenBook Pro、VivoBook在內筆電產品之餘，華碩更宣布打造全新MyASUS軟體功能，讓使用者能打破過往手機與筆電裝置連動隔閡。

包含華為、三星都已經提出類似設計，而在華碩提出的MyASUS軟體功能中，同樣提供可讓Android手機、平板更快與Windows PC裝置連接，同時可在筆電上直接接聽手機來電，或是快速將手機資料傳遞到筆電使用，甚至也能直接透過無線方式讓Android平板當做筆電延伸螢幕使用。

華碩強調此項功能，是透過旗下團隊打造而成，並非特別與微軟合作，主要希望消弭手機與筆電之間的使用隔閡。

在此次筆電更新裡，華碩主要是針對先前推出進行處理器規格上的更新，並且讓待機使用時間進一步拉長，外觀大致上並未做明顯變更，但在部分細節做了調整，例如讓新版ScreenPad加入更多功能。

至於部分機種如ZenBook Pro與Zen AiO更新版本，則是考量實際效能表現需求，因此仍維持採用Comet Lake架構的第10代Core系列處理器規格。

而在後續說明中，華碩透露內部確實曾討論是否推出螢幕可凹折筆電，同時也考慮再次推出Transformer系列機種，不過目前暫時還沒有可進一步透露消息分享。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》