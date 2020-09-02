平價iPad Air也能有全螢幕！或用電源鍵Touch ID方案

今年 7 月傳出「平價入門款 iPad 或採側面指紋辨識：加入螢幕占比」，今天「Apple Watch S6 和新 iPad 提前現身」歐亞經濟數據庫中，同時也有網友分享了疑似新 iPad Air 的說明書，採用 iPad Pro 的全螢幕設計，而且電源鍵搭載 Touch ID 指紋辨識感應器。

今年年初，爆料大神 @l0vetodream 表示，美國 Apple 公司正在開發一款新的 iPad Air 機型，採用全螢幕設計和 Touch ID 電源按鈕。知名蘋果分析師郭明池曾預測，秋季將推出一款 10.8 吋的新 iPad。

今天曝光的疑似新 iPad Air 4 說明書是西班牙文，圖中的示意圖顯示新 iPad Air 將採用類似 iPad Pro 的全螢幕設計，但卻不會搭載 FaceID 臉部辨識模組，而是採用了和頂部電源鍵集成的 Touch ID 識別方式，這點和之前傳聞的側面指紋識別功能相符。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》