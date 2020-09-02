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聯想更新最輕薄15吋遊戲筆電 Legion Slim 7i
相較新款Yoga Slim 9i，聯想此次推出的Legion Slim 7i遊戲筆電，更標榜成為業者最輕薄的15吋RTX筆電產品，並且採用RTX 2060 Max-Q設計。
處理器部分，Legion Slim 7i依然維持採用Intel第10代Core i9 HK處理器，最高可選擇32GB記憶體與2TB SSD容量，另外也能選擇使用4K解析度螢幕，或是支援144Hz畫面更新率的螢幕，顯示卡採用NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q，並且支援可依照使用情況自動開關GPU的Advanced Optimus技術，以及NVIDIA旗下Max-Q Dynamic Boost技術，藉此讓筆電維持電力平衡下，依然可發揮最佳運算效能。
而散熱部分，則是在風扇系統增加31%面積之下，讓整體進風量增加115%，藉此讓Legion Slim 7i輕薄機身依然可維持流暢效能。
其他部分，Legion Slim 7i搭載TrueStrike鍵盤與源自Corsair的RGB背光設計，並且支援Dolby Vision及Dolby Atmos音效技術，使用者也能手動將視訊鏡頭關閉，而電源與指紋辨識器也整合為相同按鍵。
聯想預計在今年10月正式推出Legion Slim 7i，建議售價則從1329美元價格起跳。＼
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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