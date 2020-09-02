可做鬧鐘的智慧裝置 聯想揭曉新款Smart Clock Essential

除了更新筆電、平板產品，聯想此次還宣布推出新款Smart Clock Essential，強調在簡單使用基礎下提供更實用設計。

Smart Clock Essential強調採用簡單造型，同時螢幕主要顯示當下時間、日期，以及溫度等資訊，不會像是智慧顯示器會佔用額外空間，同時彩色螢幕使用比例相對不高，但又比一般智慧喇叭提供額外更直覺知曉時間等資訊的好處，佔用體積也不算大。

而在夜間使用除了會自動調整1.5吋螢幕亮度，避免過多亮度影響使用者睡眠，本身依然可當做小夜燈使用。

至於收音部分則是透過兩組麥克風加強收音，以利使用者順利喚醒Google Assistant數位助理服務，並且能以內建3W輸出功率擴音喇叭聆聽Podcast，或是播放鬧鐘鈴聲。隱私保護部分，使用者也能透過Smart Clock Essential背後的麥克風開關，避免在非必要使用情況下側錄聲音。

聯想預計會在今年聖誕節期間正式推出Smart Clock Essential，但不確定是否會在更多市場推出此款裝置。

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