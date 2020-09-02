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「致敬」iPad Pro的高階平板？聯想揭曉Tab P11 Pro 續航達15小時
在華為、三星持續在市場推出多款平板裝置，甚至也開始進軍高階平板市場後，聯想也宣布推出可選擇搭配手寫筆與鍵盤保護蓋使用的高階平板Tab P11 Pro。
Tab P11 Pro一樣也採用「致敬」蘋果iPad Pro的外觀設計，但本身採用Android作業系統與Qualcomm Snapdragon 730G處理器，另外則採用解析度為2560 x 1600的11.5吋OLED螢幕設計，本身更搭載四組JBL擴音喇叭，並且支援Dolby Atmos全景聲技術。
而跟三星一樣，聯想也在這款平板與微軟Office 365服務整合，標榜搭配手寫筆與鍵盤保護蓋即可提昇工作效率，電池續航表現則可達15小時左右。
另外，與Tab P11 Pro一同推出的家用平板裝置Tab M10 HD Gen 2，則採用一般平板裝置設計，但強調可使用「Kids Space」模式，讓使用者能在此模式下，放心讓較小幼童能安心使用通過審核的app、電子書、影片等內容，並且能以Google Family Link讓父母能控制平板內容使用權限。
至於建議售價部分，Tab P11 Pro預計在今年11月推出，建議售價為499美元起跳，而Tab M10 HD Gen 2則會在9月上市，並且以130美元起跳價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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