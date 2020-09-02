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聯想推出搭載Tiger Lake處理器的新款Yoga品牌筆電 導入皮革設計

聯合新聞網 / 楊又肇

搶在Intel正式宣佈推出代號Tiger Lake的第11代Core i系列筆電處理器之前，聯想宣布推出包含9i 14、9i 15，以及Slim 9i在內Yoga品牌筆電，其中更仿照華碩、HP在內品牌過往作法，將皮革設計應用在筆電產品，藉此加強質感設計。

而此次推出的三款Yoga品牌筆電裡，僅Slim 9i維持傳統筆電上蓋開闔設計，並未加入Yoga品牌過往著名的360度可翻轉機身設計，但以皮革材質打造機身上蓋，只是整體包覆性不像華碩、HP連同鍵盤掌托部分也一併包覆。

另外，9i 14也能選擇使用皮革上蓋設計，但9i 15則僅提供全金屬設計款式，不過額外可選擇最高可達Core i9 HK等級處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q獨立顯示卡。

至於三款筆電均採用支援DisplayHDR 400規格的IPS顯示螢幕設計，並且均採用窄邊框設計，讓螢幕顯示佔比可達90.5%，最高可選擇4K解析度與500nits亮度設計，另外也能透過內建Super Resolution 2.0軟體，將HD畫質影像內容以升頻方式提升為4K等同畫質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 聯想 筆電

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