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以簡約風格打造 羅技推出G系列彩色收藏版耳機、鍵盤滑鼠配件

聯合新聞網 / 楊又肇

相較過往G系列耳機充滿電競風格，羅技此次推出的G系列彩色收藏版則是強調簡約設計，其中新款G733無線遊戲耳機強調僅有278公克重量，而同步推出的新款滑鼠及鍵盤配件也採用相似風格。

新款G733無線遊戲耳機採用可調布料頭帶減低耳機整體重量，同時也能提供更舒適的配戴體驗。

而在功能部分則採用羅技Lightspeed低延遲無線連接技術，並且支援DTS Headphone:X音效，至於耳機本身依然搭載RGB燈光，本身也對應PlayStation 4在內遊戲主機使用，電力部分則可對應長達29小時連續使用 (音量控制在50%輸出)。

耳機提供黑、白、藍、紫四款配色，同時也能另外選購不同配色的布質頭帶與麥克風配件，耳機建議售價則是130美元，耳帶及麥克風配件則均以10美元價格銷售。

此次同步推出的G305無線滑鼠與G203有線滑鼠，則是配合新款耳機增加藍色與紫色選項，而此次推出的G915 TKL機械式鍵盤則在黑色鍵帽與鐵灰色鍵盤錶面基礎上，額外推出採用白色鍵帽與銀色鍵盤錶面設計款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

G7 G20

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