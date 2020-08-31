NVIDIA至少將推出 GeForce RTX 3090、3080兩款顯示卡

就在NVIDIA即將在美國西岸時間9月1日上午9點 (台灣時間9月2日凌晨12點)舉辦GeFroce特別活動之際，VideoCardz網站透露訊息顯示新款以Ampere架構打造的消費級顯示卡，至少將包含GeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080兩種規格，同時也將由OEM廠商推出客製化設計版本。

在VideoCardz網站透露疑似NVIDIA內部投影片內容，顯示耕宇 (Gainward)將推出GeForce RTX 3090 Phonix、GeForce RTX 3080 Phonix兩款客製化顯示卡，意味NVIDIA在接下來的GeFroce特別活動除了將公布新款公版卡，同時也會公布多款由華碩、微星、耕宇在內顯示卡OEM廠商打造的客製化設計版本。

(圖／取自VideoCArdz網站)

從資料顯示，GeForce RTX 3090 Phonix將採用7nm製程、Ampere架構、運作時脈達1725MHz，並且採用5248組CU的GA102顯示晶片，整體運作功率為350W，搭配24GB、傳輸頻寬達19.6Gbps的GDDR6X顯示記憶體，並且符合VR Ready設計，顯示卡則搭載3組DisplayPort 1.4與1組HDMI 2.1輸出。

其他部分則支援第二代Ray Tracing Cores與第三代Tensor Cores設計，連接埠則採用PCIe 4.0，支援NVIDIA DLSS技術與G-Sync技術，並且能使用NVLink進行多卡串接。

軟體部分則支援GeForce Experience、Game Ready驅動程式，以及微軟DirectX 12 Ultimate，另外也相容Vulkan RT API與OpenGL 4.6版本，同時也能透過NVIDIA GPU Boost提昇顯示卡運作效能。

而外觀部分則確實採用3組風扇進行驅熱，但電源輸入依然採用2組8 Pin針腳連接，並未採用NVIDIA提出新款12 Pin針腳設計，或許意味此部份設計並未強制規範，主要還是由OEM廠商決定如何設計。

(圖／取自VideoCArdz網站)

至於此次同步曝光的GeForce RTX 3080 Phonix，則採用減少為4352組CU、運作時脈降低至1740MHz的GA102顯示晶片，而顯示記憶體同樣採用GDDR6X規格，但是容量減少為10GB，運作功率也降為320W，藉此與GeForce RTX 3090 Phonix做出明顯定位區隔。

目前還不確定NVIDIA是否將同步推出新款GeForce RTX 3070，但從先前曝光疑似Zotac新款顯示卡的圖像資料，顯示NVIDIA確實也準備推出此款鎖定入門市場定位的顯示卡。

(圖／取自VideoCArdz網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》