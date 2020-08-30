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亞馬遜推出一款沒有螢幕 卻能深入追蹤身體數據的智慧手環

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜宣布推出以人工智慧與機器學習技術打造的智慧手環Amazon Halo Band，同時也推出專屬Amazon Halo App，強調能記錄配戴者包含體脂率、睡眠品質、心率等身體數據，同時也能透過內建麥克風收音判斷配戴者的情緒變化。

Amazon Halo Band以簡約造型呈現，外觀就跟一般手環無異，同時可在90分鐘內充滿電力，電池續航力則可達一週左右，本身也具備防水設計，並且以舒適配戴形式打造。

相較其他同性質產品，亞馬遜強調此款智慧手環並未提供手機訊息推播功能，同時手環上也未搭載可顯示資訊的螢幕，主要透過內建感測元件記錄諸如行走步數、心率、睡眠時間、睡眠時的體溫變化，以及包含深淺眠狀態，以及身體呈現放送、做夢的快速動眼期。

此外，Amazon Halo Band也能透過亞馬遜過去以來累積的影像學習，透過手機拍攝全身影像，就能透過Amazon Halo App分析概略的體脂率，而藉由手環上的麥克風錄製聲音，同樣可以透過機器學習分析方式判斷配戴者當下情緒，讓配戴者能更容易了解個人當下情緒表現。

至於Amazon Halo App更整合美國心臟學會及醫療科學背書的運動管理評分，讓配戴者更容易藉此了解個人身體狀況。

而在數據隱私部分，亞馬遜則強調所有資訊都會以加密形式存放在旗下AWS服務，同時也提供數據打包下載與刪除機制，甚至包含用於判斷體脂率的拍攝影像，以及用於判斷情緒的聲音內容，都會在上傳分析之後就刪除，不會持續存放在伺服器內。

建議售價部分，Amazon Halo Band將以99.99美元銷售，並且需要搭配每月以3.99美元計費的Halo會員訂閱健康管理方案使用，同時目前僅先以邀請制提供購買，早鳥價格更以64.99美元價格與加贈半年Halo會員訂閱健康管理方案形式銷售，但現階段僅先在美國境內銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 健康管理 機器學習

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