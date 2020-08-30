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除了應用在企業遠距工作 Zoom目前也廣泛用於教育工作

聯合新聞網 / 楊又肇

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，不僅讓許多人必須在家中透過網路遠距工作，並且藉由線上視訊會議方式溝通工作事項，就連不少課業學習也開始藉由線上會議形式進行。今年因為疫情而吸引眾多企業使用的Zoom，同樣也獲得補教界青睞。

由於Zoom同時具備容易使用、建構成本較低等優勢，更提供虛擬白板、共享螢幕、分組討論與會議錄影功能，因此獲得台灣補教機構陳立教育集團青睞，在今年上半年疫情高峰期間，藉由Zoom線上會議功能協助近千名學生不間斷參與課後輔導課程。

除了同時可讓200名學生上線聽課，並且與老師互動，更可應用在小班制的輔導與解題課程，向學生提供個人化的學習體驗。而在集團師資培訓、內部會議，或是家長聯絡也能透過Zoom減少室內群聚情況，並且在疫情期間維持補教工作運作。

Zoom亞太區業務負責人CJ Chen表示：「Zoom相信數位教育不單只是關於科技，而是關於學習本身與如何有效運用科技。目前美國有96%的頂尖大學都選用Zoom作為官方視訊教學平台，如加州大學柏克萊分校、哥倫比亞大學商學院等。同時，全球有超過10萬所的國高中、小學與幼稚園都選擇使用Zoom來呈現最優質的線上教育。我們很期待Zoom安全且易使用的視訊平台能夠為台灣數位教育轉型帶來無限的可能性。」

而陳立教育創辦人陳立老師表示：「陳立教育集團自2015年即開始佈局數位服務，隨著疫情來襲，線上轉型的腳步必須加快。在經過嚴謹的考量與評估過後，陳立教育集團決定採用Zoom持續課程。Zoom 因適用市面上多數硬體設備，讓線下課程轉換到線上的過程非常順暢迅速。Zoom 簡單的安裝及啟用過程也讓學生能迅速、輕鬆的加入課程，助教與行政人員不必費心解決大家軟體操作上遇到的問題。」

不僅獲得陳立教育集團青睞，目前Zoom更在全球每天累積超過三億名使用人數，並且將Zoom服務應用於工作和日常生活，同時也成為全球多所學校與大學選擇的遠距教學平台，包括紐約市教育局、新加坡教育部、雪梨大學等基礎與高等教育機構，均以Zoom提供學生全新的學習模式，並且成為學生在疫情間維持上課權利。

即使疫情將逐漸趨緩，Zoom認為將視訊技術應用於課堂，透過打破地理限制的使用模式，將成為全球教育數位轉型重點發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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