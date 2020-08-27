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微軟筆電將推「Wonder Bar」觸控列？類似蘋果「Touch Bar」可輸入表情符號、使用剪貼板！

聯合新聞網 / 電獺少女

大家覺得這個功能實用嗎～

Windows 筆電似乎也要加入 Touch Bar 啦！傳聞微軟將在 Windows 10X 加入全新的 Wonder Bar 觸控列功能，這個設計和蘋果 MacBook Pro 的 Touch Bar 非常類似，未來用戶可以直接在 Wonder Bar 上進行一些觸控操作

Windows 10X 是微軟針對雙螢幕筆電設計的作業系統，日前流出了一張疑似微軟 Surface 鍵盤照片，在鍵盤上多了一個愛心按鍵，推測就是啟動 Wonder Bar 觸控的功能鍵，搭配雙螢幕筆電使用的時候就可以一鍵叫出 Wonder Bar 功能

用戶可以使用 Wonder Bar 輸入表情符號、使用剪貼板還有開啟一些 UWP 應用程式的 UI 功能，未來也會像 Touch Bar 一樣支援第三方應用程式，另外也有知情人士表示，之後 Windows 10 可能也會支援 Wonder Bar 功能，按照圖片上看起來 Wonder Bar 的範圍比 Touch Bar 還要大，比較像是 ASUS ZenBook Pro Duo

不過用戶對於 Touch Bar 的評價有好有壞，有些人認為在處理工作的時候方便很多，但也有用戶認為這項功能很多餘，而且反而沒辦法像之前一樣直接盲打開啟快捷鍵，所以對 Touch Bar 的評價不太好，不知道之後 Wonder Bar 能夠帶給用戶什麼不一樣的體驗，我們就期待一下囉！

（新聞來源：Windows Latest

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 筆電 觸控 螢幕 MacBook Pro 蘋果 Windows 10

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