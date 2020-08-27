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DJI揭曉新款OM4手持穩定器 以磁吸固定機構加快使用效率

聯合新聞網 / 楊又肇

近期有傳聞先行曝光其身影的新款Osmo Mobile手持穩定器，稍早由DJI正式確認推出第四代產品，同時也將名稱精簡為OM4，並且如先前傳聞將雲台結構作了明顯改變，從原本夾具設計變成磁吸固定結構。

此次將原本夾具設計調整為磁吸結構，自然是因應過往使用手持穩定器必須先拉開夾具固定手機，但由於近年來的手機螢幕尺寸持續增加，使得傳統夾具設計難以輕易固定手機，或是可能讓固定手機時間變得更長，甚至可能為了避開手機按鍵位置，造成手持穩定器難以維持正常使用平衡。

為了改善這樣的情況，DJI在此次推出的OM4採用磁吸設計，亦即可透過在手機上黏貼可磁吸指環扣，或是使用可磁吸固定的夾具配件，讓使用者能更快使用手持穩定器，在不使用時也能快速將手機從手持穩定器取下，甚至可以進一步縮減手持穩定器折合後的佔用空間，同時也能減少收納時不必要的碰撞。

不過，透過磁吸固定使用難免還是會讓人擔心，畢竟磁吸的吸附力是否充足，以及在使用過程是否會因為外力碰撞而意外掉落，似乎還很難確定。

至於整體操作，則與先前推出的Osmo Mobile 3相似，操作介面也幾乎相同，而電池續航時間則是標榜可達15小時。而拍攝功能則加入類似Mavic 2 Zoom的「動態變焦」，同時目前使用鏡頭似乎僅侷限在主鏡頭，而無法使用其他超廣角或遠距鏡頭。

而其他較有趣的拍攝功能，則是名為「Clone Me」的全景拍攝模式，將可拍攝出人物重複出現在背景的影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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