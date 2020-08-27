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蘋果27吋iMac詳細拆解影片欣賞！內部有那些改變呢？

聯合新聞網 / 愛瘋日報

OWC 分享了美國 Apple 公司最新發布的 2020 年 27 吋 iMac 拆解影片，可以看出 Apple 為了適應其取消硬碟，對內部結構做了一些改動，包括失去了 SATA 連接器，SSD 固態硬碟被集成到邏輯板上，以及對機箱的一些小改動。

全新 27 吋 iMac 搭載 Intel 第十代酷睿處理器，AMD Radeon Pro 5000 系列顯示卡，RAM 記憶體最高 128GB，SSD 閃存最高 8TB，前置 FaceTime 攝像頭升級為 1080p，和擁有高品質揚聲器與麥克風。

2020 年 27 吋 iMac 內部最大的變化是沒有硬碟，因為現在所有型號都內建配備了 SSD。 OWC 指出，由於這個原因，現在的拆解速度似乎更快。該機中不再有任何 SATA 接口，一小塊 SSD 直接焊接在主板上。取而代之的是新的焊點，用於擴展板，以容納 4TB 和 8TB 配置的額外 SSD。在 256GB、512GB、1TB 和 2TB 配置中，擴展板是不存在的。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple iMac SSD

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