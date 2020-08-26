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華碩首款三折式三軸穩定器、新款行動電源與快充充電器

聯合新聞網 / 楊又肇
▲華碩首款三折式三軸穩定器ZenGimbal
▲華碩首款三折式三軸穩定器ZenGimbal

此次除了推出ZenFone 7系列手機華碩也同步揭曉旗下首款三折式三軸穩定器ZenGimbal，以及新款行動電源ZenPower 10000 PD，另外也推出支援48W快充的旅行充電器配件。

其中，三折式三軸穩定器可透過多次折疊對應更小收納空間，因此也相對容易攜帶，本身也能對應大尺寸螢幕手機使用，並且透過額外配重讓穩定器能維持平衡，避免因為手機重量過重造成穩定器可能發生偏移，或是不正常動作情況。

除了透過手機螢幕控制，使用者同樣能透過穩定器上的按鍵進行快速操作，而手機夾具則採用上下張開形式固定，基本上市售手機都能搭配使用。

▲ZenGimbal可對應絕大多數手機使用
▲ZenGimbal可對應絕大多數手機使用

▲搭配大尺寸螢幕手機使用時，可以額外配重維持平衡
▲搭配大尺寸螢幕手機使用時，可以額外配重維持平衡

▲可透過穩定器上的控制介面快速操作拍攝功能
▲可透過穩定器上的控制介面快速操作拍攝功能

▲可配合腳架讓穩定器站立
▲可配合腳架讓穩定器站立

此次同步推出的新款行動電源ZenPower 10000 PD，以及支援48W快充的旅行充電器配件。

前者提供僅約名片般長寬，並且提供10000mAh電池電量與USB-C、USB-A雙輸出設計，支援18W輸出與18W快充，或是針對搭載小容量電池設計的穿戴裝置以12W功率充電。

另外，本身也支援USB-C、USB-A同時輸出充電，或是搭配30W以上功率充電器同時幫行動電源充電，並且透過行動電源幫其他裝置充電。

而後者則提供48W PD 3.0充電規格，並且提供USB-C連接埠，以及三組USB-A連接埠，背後則採用可拆換充電頭設計，支援四孔同時輸出充電。

▲新款行動電源ZenPower 10000 PD (左)，以及支援48W快充的旅行充電器配件
▲新款行動電源ZenPower 10000 PD (左)，以及支援48W快充的旅行充電器配件

▲新款行動電源ZenPower 10000 PD (左)，以及支援48W快充的旅行充電器配件
▲新款行動電源ZenPower 10000 PD (左)，以及支援48W快充的旅行充電器配件

▲新款行動電源ZenPower 10000 PD實際大小
▲新款行動電源ZenPower 10000 PD實際大小

▲搭載USB-A連接埠
▲搭載USB-A連接埠

▲另一面是USB-C連接埠
▲另一面是USB-C連接埠

▲與iPhone 11 Pro Max比較大小
▲與iPhone 11 Pro Max比較大小

▲支援48W快充的旅行充電器配件，另外附上攜行袋與可更換插頭配件
▲支援48W快充的旅行充電器配件，另外附上攜行袋與可更換插頭配件

▲提供三組USB-A連接埠，與一組USB-C連接埠，最高輸出充電功率為48W
▲提供三組USB-A連接埠，與一組USB-C連接埠，最高輸出充電功率為48W

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 快充 行動電源

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