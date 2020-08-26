聽新聞
test
0:00 / 0:00
華碩首款三折式三軸穩定器、新款行動電源與快充充電器
此次除了推出ZenFone 7系列手機，華碩也同步揭曉旗下首款三折式三軸穩定器ZenGimbal，以及新款行動電源ZenPower 10000 PD，另外也推出支援48W快充的旅行充電器配件。
其中，三折式三軸穩定器可透過多次折疊對應更小收納空間，因此也相對容易攜帶，本身也能對應大尺寸螢幕手機使用，並且透過額外配重讓穩定器能維持平衡，避免因為手機重量過重造成穩定器可能發生偏移，或是不正常動作情況。
除了透過手機螢幕控制，使用者同樣能透過穩定器上的按鍵進行快速操作，而手機夾具則採用上下張開形式固定，基本上市售手機都能搭配使用。
此次同步推出的新款行動電源ZenPower 10000 PD，以及支援48W快充的旅行充電器配件。
前者提供僅約名片般長寬，並且提供10000mAh電池電量與USB-C、USB-A雙輸出設計，支援18W輸出與18W快充，或是針對搭載小容量電池設計的穿戴裝置以12W功率充電。
另外，本身也支援USB-C、USB-A同時輸出充電，或是搭配30W以上功率充電器同時幫行動電源充電，並且透過行動電源幫其他裝置充電。
而後者則提供48W PD 3.0充電規格，並且提供USB-C連接埠，以及三組USB-A連接埠，背後則採用可拆換充電頭設計，支援四孔同時輸出充電。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言