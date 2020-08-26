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PO炫耀iPhone文被洗臉 友惱羞成怒：4萬怎可能輸2萬的？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名友人向原PO炫耀買了11Promax，未料卻惹來原PO的實話分享，令友人惱羞成怒。擷自iPhone官網
一名友人向原PO炫耀買了11Promax，未料卻惹來原PO的實話分享，令友人惱羞成怒。擷自iPhone官網

一名網友在《爆怨公社》貼文抱怨友人，討論iPhone 11新機拍攝功能和畫質問題，到最後卻惱羞成怒，嗆他「是你沒審美觀念吧，我的手機一台4萬多你知道嗎？拍照怎麼可能輸你們一台1、2萬的？」讓他很無言，直說：「你有事嗎？都不能有自己的意見嗎？」

原PO貼出與友人的深夜對話，友人向他表示：「哈囉！我買了iPhone 11耶！」，原PO回：「你FB這兩天一直拍夜景，看的出來是換新手機」，友人問他：「如何，不錯吧？」原PO回：「是還不錯，不過飽和度感覺有點怪怪的，夜景感覺沒有華為跟LG的銳利，而且小華的Pixel 3夜景拍起來也是很清楚。」、「你沒發現拍起來樹葉都糊糊的嗎？」

友人聽見負評後，開始回嗆：「有嗎？我覺得很清楚啊！是你沒審美觀念吧，我的手機一台4萬多你知道嗎？拍照怎麼可能輸你們一台一、兩萬的？」原PO則回：「只是說出自己看法，對方接不接受都無所謂。友人最後回嗆：「你們這些人就是見不得人家好，朋友不用做了，滾。」原PO文末並補充說道，友人說的4萬手機，其實是11Promax 512G三眼的這款，官網價格實際不只4萬，官網價格為5萬2400元。

該篇PO文引來逾萬人按讚或按其他符號，也有近3000人留言回應，表示：「我聽見玻璃碎的聲音」、「以為貴就是好，真可悲」、「他只是想要你羨慕而已」、友人「其實不想聽真心話」、「這社會講實話最傷人，講愛聽的又覺得自己太假，太難了」、「不能說你錯，但是很多事情不需要你這麼理性的分析。」也有網友為友人緩頰，直稱友人「已經錢花下去了，你說其他的都是傷他，只能說好。」

網友針對友人的炫耀心態回應，多數人普遍質疑，iPhone 11系列不是去(2019)年就出了嗎，現在還要四、五萬？也有人表示，再過一、兩個月蘋果即將推出新款iPhone12，「為何現在買11還出來炫？是不是很傻？」也有人認為，一款要價四、五萬的手機就可以炫成這樣，「人生是第一次看到四萬？」

也有不少人就事論事，討論起iPhone 手機跟其他家廠牌的差別。大家普遍都認為，iPhone的強項本來就不是照相，「測試過夜拍，真的會模糊」，隨便一台華為或Sony手機，照相功能都可以打趴iPhone，但多數人稱讚iPhone跑起遊戲軟體的順暢度；也有果粉指出蘋果手機特殊之處，認為用iPhone手機照相只有在手機上呈現才能顯得畫質好，若將檔案搬到其他電腦上看，就不是如此了。

擷自《爆廢公社》
擷自《爆廢公社》

iPhone 11 Pro Max 夜拍 華為 Sony

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