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更了解身體狀態的Fitbit Sense揭曉 Fitbit Versa 3、Inspire 2跟進更新

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早透過線上發表形式公布新品裡，Fitbit宣布推出可更進一步感知身體狀態的Fitbit Sense高階智慧手錶，同時也更新新款智慧手錶Fitbit Versa 3，以及新款智慧手環Fitbit Inspire 2。

去年確認由Google以21億美元價格收購之後，雖然歐盟後續針對Google收購事宜展開市場壟斷調查，但仍不影響Fitbit更新旗下產品陣容。

而在稍早藉由線上形式揭曉新品裡，Fitbit在最高階產品線增加名為Fitbit Sense的全新智慧手錶，同時也如先前曝光消息，確認搭載睡眠追蹤與心率監測功能，本身更搭載ECG心電圖量測繪製功能，另外也搭載GPS、5ATM防水能力。

而此次Fitbit更在Fitbit Sense搭載膚電活動 (EDA)感測元件，可透過皮膚上的汗水層偵測微量電子變化，以協助瞭解身體對壓力源的反應，藉此更了解使用者身體體溫變化，進而搭配相對血氧濃度數據判斷使用者實際身理狀態。

配合EDA Scan app，Fitbit Sense將能透過數據連動方式，藉由手機app或錶面資訊告知使用者應該適時紓緩個人身體，藉此減少壓力累積情況，藉此達成透過智慧手錶協助使用者放鬆效果，並且能搭配app引導式正念練習課程，觀察身體在冥想或放鬆狀態下的反應。另外，Fitbit Sense也提供免費半年的Fitbit Premium訂閱服務，讓使用者能透過數據分析結果了解個人睡眠品質、健身狀態。

至於其他功能，則包含支援Google Assistant、亞馬遜Alexa數位助理服務連動，以及各類運動數據追蹤記錄，內建電池則可對應6天以上的使用時間，並且採用無按鍵設計錶身，以及多款可供交換錶帶配件與錶面設計。

此次同步推出的Fitbit Versa 3，則採用與Fitbit Sense相同外觀，本身更以去年推出的Fitbit Versa 2為基礎，但是額外加入支援Google Assistant (原本僅支援Alexa)數位助理服務，並且加入GPS功能，另外也加入快速充電，以及透過藍牙裝置接通電話功能，而錶帶配件部分也做了更新，增加更多配色與款式選擇。

在去年推出的Fitbit Inspire更新部分，此次推出的Fitbit Inspire 2則採用黑白液晶螢幕，同時錶帶也做了強化，在配戴過程更不容易脫落，功能部分則加入心率監測功能，同時使用者也能配合訂閱Fitbit Premium服務分析個人身體數據，並且從中獲取合適健康建議，或是參與跟其他運動同好的健身挑戰，電池最高則可對應10天左右續航表現。

建議售價部分，Fitbit Sense將以329美元價格銷售，而Fitbit Versa 3建議售價則是229美元，兩者對應錶帶配件可互換使用，售價則從29.95美元起跳，至於Fitbit Inspire 2建議售價則是99.95美元。

Fitbit Sense與Fitbit Versa 3配件則提供迷彩、深灰色REPREVE再生材質編織錶帶，以及黑/月光白、長青綠/月光白、灰色/薄荷綠、甜瓜/玫瑰色和寶石藍/霧灰色運動錶帶，另外也推出黑色、月光白、午夜藍和粉膚色infinity錶帶，配件售價則從19.95美元起跳。

Fitbit Sense、Fitbit Versa 3與Fitbit Inspire 2都將在9月底陸續於Fitbit.com和指定通路銷售。

而台灣地區售價，Fitbit Sense在台售價為新台幣10298元，推出碳黑色/石墨色不鏽鋼，以及月光白/柔金色不銹鋼材質配色。Fitbit Versa 3在台售價則為新台幣7798元，推出黑色/黑色鋁製材質、粉膚色/柔和金色鋁製材質，以及午夜藍/柔和金色鋁製材質，Fitbit Sense與Fitbit Versa 3配件售價則從新台幣890元起跳。

至於Fitbit Inspire 2在台售價為新台幣3298元，推出黑色、月光白和沙漠玫瑰色版本，配件則推出午夜藍和黑色頂級Horween皮革材質雙圈錶帶、花卉印花矽膠錶帶，以及全新黑色夾式錶帶，售價為新台幣490元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Fitbit 睡眠 健身 智慧手錶

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