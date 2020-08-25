德國這款可拖可掃智能機器人推出60秒內搶光 買得到不簡單

可掃地拖地的「智能機器人」一推出60秒就被搶光！德國連鎖超市品牌奧樂齊（Aldi）日前重新推出超受歡迎的「智能機器人」，該機器人不僅可以吸地還可以拖地，僅預售60秒就被搶購一空，可見該產品受歡迎的程度。

根據《 每日郵報 》報導，德國奧樂齊的「智能機器人」在今（2020）年3月初剛推出時，就廣受消費者歡迎在60秒的時間內全數售罄，然而該款名叫「Deebot Ozmo 900」的機器人，又將於9月5日重返貨架，並推出更加高端的智能機器人吸塵器。

「Deebot Ozmo 900」智能機器人零售價為999美金（約新台幣29000元），該款智能機器人除了吸塵以外還可以變成拖把，機器人內部有個「映射系統」，用戶可以要求機器人要打掃哪個區域，三合一的功能有望節省更多打掃時間。

該智能機器人若是碰上電量不足，就會自行返回充電板上充電，無需任何的人為充電，其內部還有智能導航和地圖技術，可掃描房屋路線並在應用程式「ECOVACS Home」上創建可視地圖，用戶可以自行建立清潔路徑，也可進行語音操作。

報導中也提到，智能機器人是奧樂齊每年最暢銷的產品之一，總會吸引成千上百的消費者在凌晨排隊搶購，不少用戶更在臉書上表示「這搶手的機器人，每次都在商店開門一分鐘內被搶光，如果想要買到，還得先與人群搏鬥才有可能把它帶回家」。