快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國這款可拖可掃智能機器人推出60秒內搶光 買得到不簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
德國連鎖超市品牌奧樂齊（Aldi）日前重新推出超受歡迎的「智能機器人」，該機器人不僅可以吸地還可以拖地，僅預售60秒就被搶購一空。圖擷自每日郵報
德國連鎖超市品牌奧樂齊（Aldi）日前重新推出超受歡迎的「智能機器人」，該機器人不僅可以吸地還可以拖地，僅預售60秒就被搶購一空。圖擷自每日郵報

可掃地拖地的「智能機器人」一推出60秒就被搶光！德國連鎖超市品牌奧樂齊（Aldi）日前重新推出超受歡迎的「智能機器人」，該機器人不僅可以吸地還可以拖地，僅預售60秒就被搶購一空，可見該產品受歡迎的程度。

根據《 每日郵報 》報導，德國奧樂齊的「智能機器人」在今（2020）年3月初剛推出時，就廣受消費者歡迎在60秒的時間內全數售罄，然而該款名叫「Deebot Ozmo 900」的機器人，又將於9月5日重返貨架，並推出更加高端的智能機器人吸塵器。

「Deebot Ozmo 900」智能機器人零售價為999美金（約新台幣29000元），該款智能機器人除了吸塵以外還可以變成拖把，機器人內部有個「映射系統」，用戶可以要求機器人要打掃哪個區域，三合一的功能有望節省更多打掃時間。

該智能機器人若是碰上電量不足，就會自行返回充電板上充電，無需任何的人為充電，其內部還有智能導航和地圖技術，可掃描房屋路線並在應用程式「ECOVACS Home」上創建可視地圖，用戶可以自行建立清潔路徑，也可進行語音操作。

報導中也提到，智能機器人是奧樂齊每年最暢銷的產品之一，總會吸引成千上百的消費者在凌晨排隊搶購，不少用戶更在臉書上表示「這搶手的機器人，每次都在商店開門一分鐘內被搶光，如果想要買到，還得先與人群搏鬥才有可能把它帶回家」。

該款智能機器人除了吸塵以外還可以變成拖把，機器人內部有個「映射系統」，用戶可以要求機器人要打掃哪個區域。圖擷自每日郵報
該款智能機器人除了吸塵以外還可以變成拖把，機器人內部有個「映射系統」，用戶可以要求機器人要打掃哪個區域。圖擷自每日郵報

延伸閱讀

買房下斡驚見「屋內有嫌惡設施」 網卻羨炸：挖到包租公聖品

公廁一打開驚見「演唱會等級」燈光 網笑歪：只差麥克風了

熱爆！超商「缺冰塊」只能喝熱飲...全台曝災情 業者回應了

他買機車為油錢50元被女友甩 發文討拍反遭網友狂罵

相關新聞

AirPower半成品拆解！完全是一台「沒有螢幕的手機」

美國 Apple 公司在 2017 年隨 iPhone X 一起發布的 AirPower 無線充電板，因為技術問題未達 Apple 高標準要求，所以一直到今天還遲遲沒有推出，不過傳今年「AirPower 和 AirTag 有望隨 iPhone 12 一起發布」。

三星5G連網平板Galaxy Tab S7系列登台 建議售價19990元起跳

今年隨著Galaxy Note 20系列一同亮相的5G連網平板Galaxy Tab S7系列，三星今日 (8/24)宣布將在台灣推出純Wi-Fi版本的Galaxy Tab S7，以及包含Wi-Fi版本與5G連網版本的Galaxy Tab S7+，同時也確認建議售價將從新台幣19990元起跳，預計在8月28日正式上市。

德國這款可拖可掃智能機器人推出60秒內搶光 買得到不簡單

可掃地拖地的「智能機器人」一推出60秒就被搶光！德國連鎖超市品牌奧樂齊（Aldi）日前重新推出超受歡迎的「智能機器人」，該機器人不僅可以吸地還可以拖地，僅預售60秒就被搶購一空，可見該產品受歡迎的程度。

談遠距離戀愛會開定位給對方嗎？網爆：假定位不難

今天是七夕情人節，有網友在「戀愛公社」問道：「有遠距離的情侶嗎？你們雙方都會開定位嗎？如果不開的原因是？」引起不少網友討論，多數網友做了一個普世結論：「開定位的愛情也太累了吧！」相愛的話，信任就是基本原則，如果不信任對方，又何必強求在一起呢？

Razer、Panasonic針對居家工作需求 推出滑鼠鍵盤與隔板配件

因應今年受到新型冠狀病毒疫情影響，造成許多人必須在家工作情況，Razer宣布推出符合居家工作使用需求的Pro系列鍵盤滑鼠產品，而Panasonic更直接將辦公室隔板配件帶進居家環境，讓使用者在家能有工作情境。

Panasonic確認將於9月2日 揭曉新款全片幅無反相機Lumix S5

去年宣布推出可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H之後，Panasonic接下來確認將會在9月2日透過線上發表形式揭曉新款全片幅無反相機Lumix S5。

微軟新款無線鍵盤曝光！帶有一個神秘按鈕掀起熱議

微軟旗下的一款無線鍵盤在網路上被曝光。它配備了一個獨立的數字鍵盤，為工作空間的設置提供了更大的靈活性。此外從圖片中還可以看到，這款鍵盤將配備一個專用的藍牙按鍵，能夠在三個連接的設備之間進行切換。

無線充電好用嗎？用戶評速度比不上有線 僅這點好處有感

手機電池越做越大，如何方便又快速的充電成為廠商極力想達成的目標。充電技術也從有線的快充，進化成不需要傳輸線的無線充電。然而無須插線的無線充電實用度究竟如何？眾多網友使用過後認為充電效率比不上有線，發熱更是一大問題。

realme全球粉絲節即將開跑 realme Buds Q等新品登台

realme今日 (8/20)宣布，將從8月26日至8月31日在台灣區舉辦realme FanFest全球粉絲節，將同步在台推出新款真無線藍牙耳機realme Buds Q，以及新款10000mAh電池電量設計的快充行動電源，並且推出邱峰澤同款realme玩家後背包，以及包含realme Buds Q、新款快充行動電源與「Dare to be ＿ 」填詞T-Shirt的粉絲節限定超值包，同時也將提供紀卜心同款realme酷玩行李箱作為抽獎獎項。

追求高性價比、大師設計的realme Buds Q 是否名符其實？

今年5月下旬揭曉的新款真無線藍牙耳機realme Buds Q，是由realme與愛馬仕合作設計師José Lévy共同打造，以鵝卵石作為設計靈感，單組耳機重量僅3.6公克，支援IPX4等級防水，並且對應10mm發聲單體，以及119毫秒低延遲表現，目前也正式進入台灣市場銷售，而mashdigi網站此次也率先取得實機進行體驗。

三星Galaxy Buds Live 蠶豆造型真的能提供更好聽感嗎？

相較其他品牌在真無線耳機結合主動降噪功能，基本上都會採取入耳式設計，藉此減少真無線耳機難以比擬全罩式耳機隔絕外部聲音的落差，但同時也因此讓配戴時的舒適感相對降低。不過，三星今年伴隨Galaxy Note 20系列推出的Galaxy Buds Live，則是採用截然不同的設計理念，並且以特殊蠶豆造型設計耳機本體。

Apple Music推出全新廣播電台 年代金曲、鄉村音樂不敗

除了透過Apple Music自行選擇喜愛的藝人、專輯、播放列表，盡情享受超過6,000萬首歌曲以及編輯精選歌單之外，許...

熱門新聞

AirPower半成品拆解！完全是一台「沒有螢幕的手機」

iOS 14再次明示 iPhone 12 Pro螢幕擁有120Hz刷新率

末代台積電代工處理器？華為IFA 2020預期揭曉Kirin 9000 5G

手機科技／LINE加美玉姨 可查假訊息

談遠距離戀愛會開定位給對方嗎？網爆：假定位不難

全球最快網速178 Tbps破紀錄！1秒下載Netflix全部影片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。