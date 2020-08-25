談遠距離戀愛會開定位給對方嗎？網爆：假定位不難

今天是七夕情人節，有網友在「戀愛公社」問道：「有遠距離的情侶嗎？你們雙方都會開定位嗎？如果不開的原因是？」引起不少網友討論，多數網友做了一個普世結論：「開定位的愛情也太累了吧！」相愛的話，信任就是基本原則，如果不信任對方，又何必強求在一起呢？

網友認為如果不信任，即便偷吃，對方若關掉定位或設有假定位的APP，也不知道自己被騙，感情若要一直靠定位來增加自己的安全感，「那不如不要談」；還有多數網友認為，要經常猜對方在哪，可能代表還沒真的信任彼此，若對方希望開，「還是分手分一分好了。」

還有不少人談及對象的職業較為特別，像是軍人在軍營內無法使用手機，也有人談及對象是空服員到處飛，若設定位的話，只要對方一落地，系統就會通知他，這樣就能立刻知道對方回來了，感覺滿方便的；也有人呼應其實開定位有助感情升溫，一名網友說她從跟老公交往到結婚都一直開著定位，主要是因為她常迷路，老公可以很快找到她，還有看到老公在哪，就知道大概多久回家要煮飯，有網友還透露開定位還有一個好處：「手機忘記帶走時非常好追回！」

有人還討論，若是對方習慣性地開著定位，哪天不小心關掉，不就開始會疑神疑鬼，更何況，若是一直開著定位，應該會忍不住一直看對方在哪，「真的不開都沒事。」還有人天性不拘小節，稱根本不想一直知道對方在哪，更有人笑稱「即便男友開了也不知道對方在哪。」