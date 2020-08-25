三星5G連網平板Galaxy Tab S7系列登台 建議售價19990元起跳

今年隨著Galaxy Note 20系列一同亮相的5G連網平板Galaxy Tab S7系列，三星今日 (8/24)宣布將在台灣推出純Wi-Fi版本的Galaxy Tab S7，以及包含Wi-Fi版本與5G連網版本的Galaxy Tab S7+，同時也確認建議售價將從新台幣19990元起跳，預計在8月28日正式上市。

依照三星說明，在台推出的Galaxy Tab S7將提供Wi-Fi版本，其中包含星霧金、星霧黑兩款配色，Galaxy Tab S7+則提供Wi-Fi版本與5G連網版本，顏色則包含星霧金、星霧黑、星霧銀三款配色，而5G連網版本僅提供星霧金單一配色。

建議售價部分，Galaxy Tab S7 Wi-Fi版本在台售價為新台幣19990元，Galaxy Tab S7+ Wi-Fi版本在台售價為新台幣26990元，而Galaxy Tab S7+ 5G連網版本則是新台幣34990元。

其他部分，Galaxy Tab S7系列同樣提供免費使用YouTube Premium 4個月，同時在8月28日至9月30日期間購買Galaxy Tab S7登錄便加送書本式皮套，而購買Galaxy Tab S7+登錄則加贈書本式鍵盤皮套。

此次推出的Galaxy Tab S7系列，分別包含採用11吋LTPS TFT LCD螢幕設計的Galaxy Tab S7，以及採用12.4吋Super AMOLED螢幕設計的Galaxy Tab S7+。兩者均搭載6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且支援透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，以及45W閃電快充技術，本身也支援與Galaxy Note 20系列手機同級的S Pen應用功能，螢幕則採用16:10顯示比例、支援120Hz畫面更新率與抗藍光設計。

除了螢幕尺寸差異，Galaxy Tab S7採用側邊指紋辨識器，而Galaxy Tab S7+則採用螢幕光學指紋辨識設計，因此側面按鍵僅提供電源與螢幕開關控制功能。

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