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AirPower半成品拆解！完全是一台「沒有螢幕的手機」
美國 Apple 公司在 2017 年隨 iPhone X 一起發布的 AirPower 無線充電板，因為技術問題未達 Apple 高標準要求，所以一直到今天還遲遲沒有推出，不過傳今年「AirPower 和 AirTag 有望隨 iPhone 12 一起發布」。
AirPower無線充電板內部
今天艾奧科技收到了一款沒有外殼的 AirPower 半成品，立即對它進行了拆解，讓大家一窺 AirPower 的內部設計。AirPower 半成品內部有可怕的 22 個充電線圈，擁有非常精密的主板和散熱設計，完全就是一台沒有螢幕的手機。AirPower 可以支援同時為 3 台設備充電，能夠為 Apple Watch、AirPods 和 iPhone 無線充電。
Apple AirPower Picture From @艾奥科技 pic.twitter.com/00FJHIhOZd— Mr·white (@laobaiTD) August 21, 2020
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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