Razer、Panasonic針對居家工作需求 推出滑鼠鍵盤與隔板配件

因應今年受到新型冠狀病毒疫情影響，造成許多人必須在家工作情況，Razer宣布推出符合居家工作使用需求的Pro系列鍵盤滑鼠產品，而Panasonic更直接將辦公室隔板配件帶進居家環境，讓使用者在家能有工作情境。

Razer此次推出的Pro Type鍵盤與Pro Click滑鼠，相較過往推出產品充滿RGB燈效、電競風格設計，顯然更偏向一般居家環境使用外觀，並且以白灰色調呈現。

其中，Pro Type鍵盤採用Razer本身橘軸設計，提供類似Cherry茶軸敲打手感，並且搭配金屬基板、懸浮按鍵設計，鍵帽則以白色設計，背光部分則以單純白光呈現，本身可對應USB有線連接，或是透過2.4GHz無線連接方式使用，更支援與最多四組藍牙裝置連接，電力部分最長可達78-84小時，但若開啟背光且使用無線連接方式的話，最長使用時間則僅有12小時。

Pro Click滑鼠則與人體工學公司Humanscale合作，提供可讓操作手腕維持在舒適的30度，藉此降低手腕隧道症等問題產生，本身更具備大面積拇指墊作為輔助，並且對應8組可自訂功能的按鍵設計，一樣可透過USB有線、2.4GHz無線，或是藍牙連接方式使用，最長使用電力時間可達400小時，而透過2.4GHz無線連接的話，則約在200小時左右。

Pro Type鍵盤建議售價為140美元，而Pro Click滑鼠建議售價則是100美元，滑鼠墊配件售價則是10美元。

另外，Panasonic則是針對居家工作需求，推出可在家內隔出工作空間的隔板配件，而名稱就叫做「こもる (籠る，讀作komoru)」，有籠內、隱身含意，恰好符合將自身與居家環境隔離的意思。

「こもる」以兩片120公分隔板與工作檯面構成，藉此形成1平方公尺左右的工作範圍，同時也能透過隔板上的孔位懸掛層板、小物，讓使用者即使在狹小辦公空間也能盡情佈置個人工作情境。目前「こもる」僅在日本地區推出，建議售價為88000日圓，預計在9月18日上市。

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