微軟新款無線鍵盤曝光！帶有一個神秘按鈕掀起熱議

微軟旗下的一款無線鍵盤在網路上被曝光。它配備了一個獨立的數字鍵盤，為工作空間的設置提供了更大的靈活性。此外從圖片中還可以看到，這款鍵盤將配備一個專用的藍牙按鍵，能夠在三個連接的設備之間進行切換。

根據爆料者WalkingCat在Twitter上公布的圖片，表示這是微軟即將推出的新的無線鍵盤。外觀上很容易讓人聯想到微軟的Surface鍵盤，除此之外，在Alt按鍵的旁邊，還多出了一個神秘的按鍵。

這款鍵盤除了80%鍵盤之外，另外還配有獨立的數字鍵盤，為工作空間的設置提供了更大的靈活性。還配有一個專用的藍牙按鍵，他們把這個功能設計在F1的按鍵上，能夠在三個連接的設備之間進行切換。

雖然由於獨立數字鍵盤的設計，讓鍵位之間的空間更加寬敞，但是有些人可能會對它的箭頭按鈕的佈局感到不滿，它將「上」與「下」箭頭，擠在一個按鈕的空間中。使用起來應該不會很直覺。

而被硬擠出來多出的一個按鍵，位於左箭頭以及Alt按鍵之間，這裡多出了一個帶有心形方框的神秘按鈕。

那麼這個神秘按鈕的作用是什麼呢？很多網友都在推文上詢問。

光看這個圖示其實無法猜出來用途，不過有外媒認為，這是表情符號的快捷按鈕。

他們認為先前微軟已經在鍵盤上加入過表情符號快捷按鈕，這已經不是他們第一次嘗試了，先前在Ergonomic Keyboard 2019上，他們就加入了表情符號按鈕。

不過，當時的按鈕圖示並不是這個心形符號。而是更為直覺的臉部表情符號。

因此，這個新的心形按鈕是否真的是表情符號快捷鍵？可能還是要稍微保留一下。不過，由於表情符號在行動裝置以及社群上的使用頻繁，電腦、桌機的確是希望透過這些細微的改變，能讓使用者感受到他們正在將行動上的使用趨勢，融入到Windows生態體系中來。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》