無線充電好用嗎？用戶評速度比不上有線 僅這點好處有感

手機電池越做越大，如何方便又快速的充電成為廠商極力想達成的目標。充電技術也從有線的快充，進化成不需要傳輸線的無線充電。然而無須插線的無線充電實用度究竟如何？眾多網友使用過後認為充電效率比不上有線，發熱更是一大問題。

無線充電功能隨著時間越來越普及，不少非旗艦機種如新版iPhone SE就具備此項功能。有PTT網友想徵詢大家意見挑選無線充電盤，但使用過的人反問除了不用插線，無線充電還有什麼好處？大批人表示充電並不比有線快，更大的問題是還會發熱，「當初買了兩個充電盤最後都收起來」。

若是論方便性，少了一條線感覺就差很多。例如早上鬧鐘響起床，直接拿手機就可以，不用怕半夢半醒扯到線。又或者在辦公室離開座位隨手拿就可以走人，在頻繁移動的場合相當方便。雖然插線要多個動作，但也有網友指正無線充電並非丟著就好，還要喬位置才能讓充電速度達到最快，若沒注意還可能充到沒電。

目前已有多家手機廠商支援無線充電，如Google Pixel 4、SONY Xperia XZ3、LG Velvet、Samsung Galaxy S20等，不過HTC至今還沒有搭載無線充電的手機。據自由時報指出，HTC台灣區總經理陳柏諭曾解釋，考量用戶實用性與充電速率太慢的問題，才選擇不加入此項功能。