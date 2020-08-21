追求高性價比、大師設計的realme Buds Q 是否名符其實？

今年5月下旬揭曉的新款真無線藍牙耳機realme Buds Q，是由realme與愛馬仕合作設計師José Lévy共同打造，以鵝卵石作為設計靈感，單組耳機重量僅3.6公克，支援IPX4等級防水，並且對應10mm發聲單體，以及119毫秒低延遲表現，目前也正式進入台灣市場銷售，而mashdigi網站此次也率先取得實機進行體驗。

相比先前同樣在台推出的真無線藍牙耳機realme Buds Air，此次同樣主打性價比使用體驗的realme Buds Q，採用貼近一般真無線藍牙耳機設計，因為大量採用PC及ABS高分子複合塑膠材質，讓耳機整體重量僅有3.6公克，因此讓配戴感不會過於明顯。

另外，充電盒也採相同材質設計，並且進一步精簡內部設計，因此就連充電盒本身也相當輕盈。不過，耳機本身搭載40mAh電池電量，充電盒可額外提供400Ah電池電量，使得耳機配合充電盒持續充電之下，約可對應長達20小時的連續使用時間。

▲單一耳機重量僅3.6公克，標榜比一張A4紙更輕盈

至於耳機內則搭載10mm發聲單體，其中採用Peek及PU複合材質振膜，藉此對應更具彈性的低頻聲音表現，並且藉由支援AAC音訊對應DBB動態低頻聲音強化效果。此外，透過本身耳機腔體材質產生共鳴效果，也能進一步延伸低頻聲音聽感。

而配合realme R10晶片與藍牙5.0連接技術，讓耳機從充電盒取出後，即可自動與手機連接，此外也能配合R10晶片輔助，讓耳機傳輸延遲減少至110毫秒，藉此對應遊戲或影片觀看時的聲音聆聽需求。

▲搭配充電盒可對應最長20小時使用時間，而配合realme R10晶片與藍牙5.0連接技術，讓耳機從充電盒取出後，即可自動與手機連接

透過realme Link app，使用者也能自行定義耳機觸控對應操作功能，預設功能則是連續單點兩下對應播放或暫停，以及接聽電話，連續單點三下則是切換下一首歌曲，單側長按2秒則是掛斷電話，而兩側同時長按2秒則是進入低延遲的電競模式，再次進行兩側同時長按2秒就會退出。

realme Buds Q推出黑武士、白日夢與真我黃三款配色，本身支援IPS4等級生活防水，大致可對應日常生活中多數防潑水需求。

▲背面充電孔依然採用micro USB規格

就整體來看，realme Buds Q採用霧面質感設計，雖然強調與愛馬仕合作設計師José Lévy共同打造，但實際上整體塑膠感相當重，不過因為耳機本身重量相當輕盈，因此配戴過程不會有明顯異物感。

在音質表現部分，音質表現還算乾淨，可惜的是低頻聲音在部分情況會有些過重，甚至會讓整個音場呈現較悶重感受，但整體還算是能接受範圍，藉由10mm發聲單體與塑膠腔體產生共鳴，則可讓聲音表現明亮。

▲realme Buds Q盒裝

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》