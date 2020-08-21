realme全球粉絲節即將開跑 realme Buds Q等新品登台

realme今日 (8/20)宣布，將從8月26日至8月31日在台灣區舉辦realme FanFest全球粉絲節，將同步在台推出新款真無線藍牙耳機realme Buds Q，以及新款10000mAh電池電量設計的快充行動電源，並且推出邱峰澤同款realme玩家後背包，以及包含realme Buds Q、新款快充行動電源與「Dare to be ＿ 」填詞T-Shirt的粉絲節限定超值包，同時也將提供紀卜心同款realme酷玩行李箱作為抽獎獎項。

另外，在此次全球粉絲節期間將推出多項優惠，並且將在8月21日至25日期間提供面額100元、250元、500元，以及滿額9折券。

從8月26日起更將在每天上午10點推出不同熱門品項限量搶購活動，最高能以5折優惠購買包含realme潮流後背包、果凍包，以及先前推出的realme Buds Air，以及realme手環。

除了此次引進新品，realme先前也透露將引進更多物聯網裝置，其中更包含先前宣布推出的電視產品，預期最快會在今年底前進入台灣市場。

此次推出新款realme Buds Q，是由realme與愛馬仕合作設計師José Lévy共同打造，以鵝卵石作為設計靈感，單組耳機重量僅3.6公克，支援IPX4等級防水，並且對應10mm發聲單體，同時支援119毫秒低延遲表現。耳機本身電池續航時間可達4.5小時，搭配充電盒最長可對應20小時聆聽使用時間，並且配合R10晶片與藍牙5.0連接方式，讓手機能快速與耳機連接。

realme Buds Q預計在台推出嘿、白兩款配色，建議售價為新台幣799元，並且將由斜槓音樂人陳零九代言，預計在8月26日透過realme網路商店、realme品牌專櫃率先開賣，而8月27日也將透過PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網與東森購物銷售，而在8月31日前購機將額外提供200元折扣。

而此次新推出的10000mAh快充行動電源，則以15mm厚度設計，支援18W雙向快充，提供USB-A、USB-C輸出孔，並且可針對智慧穿戴裝置自動調整電流，而電池本身則提供13道安全防護，確保使用安全性。而配色部分，10000mAh快充行動電源將先推出黃色與黑色兩款配色，建議售價為499元，預計在8月26日正式推出，同樣透過realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網與東森購物銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》