三星Galaxy Buds Live 蠶豆造型真的能提供更好聽感嗎？

相較其他品牌在真無線耳機結合主動降噪功能，基本上都會採取入耳式設計，藉此減少真無線耳機難以比擬全罩式耳機隔絕外部聲音的落差，但同時也因此讓配戴時的舒適感相對降低。不過，三星今年伴隨Galaxy Note 20系列推出的Galaxy Buds Live，則是採用截然不同的設計理念，並且以特殊蠶豆造型設計耳機本體。

蠶豆造型設計是為了更自然配戴需求

若仔細看Galaxy Buds Live耳機本體外觀，可以發現並未採用類似其他真無線耳機會有的入耳式耳塞設計，整體造型真的就像是蠶豆一般，不知道的話，可能還不會知道這是一副耳機。

而使用方式，則是將耳機前緣先頂住耳孔外圍部分，再將後端卡進耳骨內側，這樣就完成配戴。

▲蠶豆般的耳機造型

依照三星設計師說明，這樣的配戴方式並不影響配戴舒適，同時也不會像一般入耳式耳機採用耳塞，因為必須塞進耳孔內側，造成使用時可能會有不適感，甚至在配戴時產生聽診器效應，而讓使用者可能額外產生耳鳴感。

但在Galaxy Buds Live的配戴方式，因為只是將耳機前緣頂住耳孔外圍，接著配合耳骨將耳機卡住，配合增加更多支點的支撐力道，讓耳機能在耳朵上穩固配戴，而非像傳統入耳式耳機主要透過入耳式耳塞作為主要支撐點，頂多配合額外耳掛輔助，因此能提供更自然、舒適的配戴模式，自然不會像傳統入耳式耳機會有配戴不適問題。

同時，耳機尺寸大小也經過數據分析研究，透過適中尺寸設計對應眾人耳孔配戴需求，一般情況下應該不會有太大配戴問題，除非耳孔形狀、尺寸等較為特殊，但這樣的情況可能連一般耳機配戴也會有相同問題。

▲配戴時先將前緣頂住耳孔周圍，接著將耳機本體卡進耳骨內側，即可藉由內側橡膠等部位作為支撐支點，讓耳機能在耳朵內穩固配戴

▲實際配戴就會恰好塞進耳朵內側，並且穩穩卡住

至於耳機本身僅採用IPX2等級防水設計，大致僅能對應一般防潑灑的保護效果，而內側搭載紅外線感測元件則是用於偵測使用者是否處於配戴狀態，另外耳機內側的橡膠圈是為了讓配戴時更穩固。

充電方式則是配合以珠寶盒為概念設計的攜行盒補充電力，最長可對應29小時的續航表現，同時5分鐘即可充入對應聆聽使用1小時的電力。盒子本身也支援Qi無線充電，因此也能透過支援反向無線充電的Galaxy Note 20系列，或是Galaxy S20系列等手機補充電量，當然也能透過一般無線充電板補充電力，而有線方式則是透過USB-C連接埠充電。

▲內側搭載紅外線趨近感測元件，藉此判斷耳機是否處於被配戴狀態

▲透過以珠寶盒為概念的攜行盒補充電力

讓使用者更方便聆聽音樂的降噪設計

耳機內部則採用12mm口徑的動圈單體，本身也能藉由低音管呈現低頻聲音，另外則是藉由兩組外側麥克風，以及一組位於內側的麥克風進行降噪收音，並且讓耳機能主動發出反向聲波，藉此抵消不必要的外部聲噪，配合聲學演算方式，讓使用者能更清晰聆聽耳機內所播放音樂。

依照三星說明，Galaxy Buds Live最高能消除97%的火車或公車行進間產生低頻聲噪，讓使用者能有更安靜且舒適的聆聽體驗。

至於在通話部分，則是配合VPU語音運算元件與麥克風收音輔助，讓使用者透過耳機通話聲音可以更清晰傳遞，而音質部分則是由AKG協助調音，基本上可以有不錯聲音輸出表現。

除了藉由降噪方式提高通話收音清晰度，Galaxy Buds Live更可配合內建動態感測元件識別使用者配戴時的嘴部動作，以及骨傳導震動幅度，藉此加強通話收音效果。

▲藉由VPU語音運算元件與麥克風收音輔助，讓使用者透過耳機通話聲音可以更清晰傳遞，而音質部分則是由AKG協助調音

不過，這邊要說明的是，Galaxy Buds Live並非能將所有環境聲噪消除，使用者在配戴使用過程多少還是會聽到外部聲音，但絕對能清楚聆聽耳機內所播放音樂，或是通話內容。畢竟在硬體物理限制下，其實很難實現全面消除外部聲噪目標。

另一方面，若以使用情境來看的話，過度將環境聲噪消除，對於經常在行走間透過耳機聆聽音樂的情況，可能就會難以透過聲音判斷身邊狀況，因此維持能聽到些許環境聲噪，可能還是比較安全。

在Galaxy Buds Live其他應用部分，除了可以直接當做Galaxy Note 20系列的「外接」錄音麥克風，同時也支援三星音樂分享功能，讓使用者能快速將音樂分享給另一組Galaxy Buds Live播放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》