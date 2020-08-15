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搭載Wear OS的OPPO Watch進駐台灣市場 預計8月21日上市

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在印度英國等市場開放銷售，並且換上Wear OS作業系統的OPPO Watch，目前也確定將在8月21日於台灣市場銷售，建議售價則是依照46mm、41mm款式，分別以新台幣8990元與6990元價格銷售。

其中，46mm款式分別提供曜黑、琉金兩款配色，而41mm款式則僅提供粉金色，兩者均只在台灣推出純Wi-Fi版本，並未引進支援4G LTE版本。

而台灣市場銷售版本，基本上就是先前在印度、英國等市場推行版本，規格部分與中國銷售版本一樣搭載Qualcomm Snapdragon Wear 3100處理器，並且內建GPS與5ATM防水設計，分別提供對應1000nits亮度表現的1.6吋AMOLED螢幕版本 (41mm)，或是大一點的1.9吋AMOLED螢幕版本 (46mm)，內建電池則為300mAh或430mAh，最長運作使用時間可達24小時或36小時。

在節電模式情況下，41mm款式最長可對應14天使用時間，46mm款式則均對應最長21天使用時間。配合OPPO Watch VOOC閃充技術，即可15分鐘內充入46%電量，最快可在75分鐘將手錶電池充滿。

作業系統則採用Google Wear OS，OPPO依然在OPPOWatch提供12種客製化錶面，以及HeyTap Health app，讓使用者更方便追蹤個人健康表現，另外也內建5分鐘輕鬆健身系列課程，讓使用者能配合語音指導運動。

至於防水設計部分，46mm版本支援5ATM防水等級，41mm支援3ATM防水等級，並且支援心率監測、睡眠監測，同時支援起身活動提醒功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 英國 OPPO 智慧手錶

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