新一代iPad Air將迎歷代最大升級？爆料達人揭規格「直逼iPad Pro」

今年蘋果5G新手機iPhone12的發表時間一直眾說紛紜，先前據蘋果財務長證實「今年我們預測會晚幾周供貨」，使眾人猜測今年度的新品發表會可能將延至10月。而近日爆料達人指出，原定發布新品的9月中旬，可能將由新款智慧手錶Apple Watch 6與新款iPad平板率先在官網上架。

科技新聞網站AppleInsider報導指出，根據目前的傳言，今年推出的iPad型號很可能會是第四代iPad Air，以及第六代的iPad mini，其中以iPad Air最受矚目，傳出將會有「驚喜升級」。

爆料達人Komiya於Twitter分享的最新消息指出，第四代iPad Air可能會採用類似iPad Pro的設計，例如採用Face ID，捨棄現有的實體Home鍵，並將螢幕放大至11吋（先前傳言稱10.8吋）且採用窄邊框設計。同時，將移除Lightning接口，改為USB Type-C，與現在的iPad Pro一樣。

此外，據傳第四代iPad Air將搭載A14X晶片（先前傳言稱搭載A13 Bionic晶片），較第三代的A12晶片升級不少。

配件部分也有所升級，原本第三代iPad Air只能搭配使用一代Apple Pencil觸控筆，據傳此次第四代iPad Air將會新增支援第二代Apple Pencil觸控筆，以及蘋果2020新出的Magic Keyboard巧控鍵盤，使喜歡這兩樣配件的民眾有更大的選擇空間。

而許多人在意的售價部份，預估第四代iPad Air將會推出128GB、256GB及512GB三種版本，價格為649美元起（約1.9萬台幣）。相較去年推出的第三代iPad Air售價為：64GB版為1.69萬元、256GB版為2.19萬元。