隨身碟顯示「無法識別格式」時 還有救嗎？

當Windows出現「無法識別的分割區」或「無法正確識別檔案系統」等麻煩問題，如果文件已經備份過刪掉也無妨，我們可以透過 Windows 內建的 DiskPart 小工具，將隨身碟恢復到原始狀態起死回生。

現代社會幾乎人人手上都有一、兩隻 USB 隨身碟，做為檔案傳輸工具之用，但有時候插到電腦中的隨身碟，卻會讓 Windows 系統出現「無法識別的分割區」或「無法正確識別檔案系統」等麻煩問題，使得它既不能正確讀取、寫入檔案，也不能格式化清空重新來過。對此，我們可以透過 Windows 內建的 DiskPart 小工具，刪除整個磁碟分割區，恢復到原始狀態後再行格式化，只要隨身碟中沒有重要文件且允許使用者進行清空，那麼就可以考慮採取這種方案，得到一隻擁有完整容量的儲存裝置。

步驟1.

偶爾在插入 USB 隨身碟後，Windows 會跳出需要格式化或無法辨識磁碟分區等問題，若硬體本身正常，那問題通常都是因為格式不受支援。

步驟2.

按下 Windows+R鍵叫出「執行」視窗，輸入「cmd」後按「確定」。

步驟3.

接著輸入「diskpart」並按 Enter，啟動 Windows 內建的磁碟分割工具，來清除系統無法辨識的磁碟機或隨身碟。

步驟4.

開啟 DiskPart 後，輸入「list disk」並按 Enter，會列出接上電腦的所有磁碟機與對應容量。在此情況那隻無法辨識的隨身碟位於「磁碟2」。

步驟5.

輸入「select disk 2」並按Enter，即可選擇該無法辨識的隨身碟，準備進行最關鍵的一步。

步驟6.

輸入「clean」並按 Enter 後，即會清除該隨身碟上所有分割區並恢復原始狀態，注意此步驟會清除隨身碟上所有資料，操作時務必謹慎。

步驟7.

恢復原始狀態的隨身碟因缺少格式化所以仍無法使用。按下 Windows +R鍵叫出「執行」視窗，輸入「diskmgmt.msc」後按「確定」。

步驟8.

開啟磁碟管理工具後，就會看見該 USB 隨身碟（磁碟2）呈現「未配置」狀態，在黑色區塊按下滑鼠右鍵，選擇「新增簡單磁碟區」。

步驟9.

由於是隨身碟可完整利用所以不必進行分割，磁碟區大小原則上不需調整，按「下一步」。

步驟10.

檔案系統可選擇 FAT32或e xFAT（若支援），勾選「執行快速格式化」後，按「下一步」。

步驟11.

最終確認參數是否正確，點擊「完成」即會對 USB 隨身碟進行格式化。

步驟12.

格式化後的隨身碟即可正常使用，無論讀取、寫入都不會再有問題，容量也會是最完整的狀態。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》