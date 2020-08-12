Galaxy Watch 3、Buds Live 將於8月21日與Note 20系列在台上市

確認將於8月13日揭曉Galaxy Note 20系列手機在台上市售價資訊後，三星也公布日前揭曉Galaxy Watch 3智慧手錶，以及支援降噪功能的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live同樣會在8月21日上市，其中Galaxy Watch 3將推出提供星幻黑、星幻銀配色的45mm款式，以及提供星霧金配色的41mm款式，而Galaxy Buds Live則分別提供星霧金、星幻白及星幻黑三款配色。

售價部分，Galaxy Watch 3 45mm款式將以新台幣14500元價格銷售，41mm款式則以新台幣13500元價格銷售，兩者都會在8月21日開放銷售，並且在10月31日前購買即隨貨加贈無線閃充充電板。而Galaxy Buds Live同樣會在8月21日開放銷售，建議售價則為新台幣5990元，在10月31日前購買即加贈透明保護殼。

Galaxy Watch 3確認加入血壓、心電圖、血氧濃度、睡眠管理，以及跌倒偵測功能，另外也藉由新版Samsung Health app提供各類訓練課程，讓使用者能配合手錶指示正確的運動操作。

不過，心電圖功能則可能要等醫療監管機構批准才能開放使用，目前僅確認在南韓地區銷售的Galaxy Watch 3可以使用所有功能。

相比去年推出的Galaxy Watch Active 2，三星則是在此次推出的Galaxy Watch 3重新加回實體錶圈操作功能，讓使用者能透過實際轉動方式操作手錶功能。而錶身材質則區分不鏽鋼與鈦兩種設計，錶帶則區分皮革與鈦金屬兩種設計，至於錶徑尺寸則區分45mm與41mm兩種，不含錶帶重量分別為53.8公克及48.2公克。

至於螢幕則依照錶徑差異區分1.4吋與1.2吋兩種規格，但均採用解析度為360 x 360的Super AMOLED螢幕，並且以康寧Gorilla Glass DX保護螢幕表面，而內建處理器則依然是三星Exynos 9110 Dual Core 1.15GHz，另外搭載1GB記憶體與8GB儲存容量，作業系統則升級以Tizen為基礎的5.5版本。

連接功能區分4G LTE版本，以及純Wi-Fi連接版本，其他設計則與Galaxy Watch Active 2一樣支援5ATM等級的50公尺水下防護，以及IP68防塵防水功能，並且符合美軍MIL-STD-810G防護認證。

而採用蠶豆般特殊造型設計的Galaxy Buds Live，則是加入主動降噪功能，並且藉由增加透氣孔降低傳統耳機配戴時的悶塞感，另外則以珠寶盒形象設計打造專屬充電攜行盒。搭配攜行盒充電，最長可對應29小時的續航表現，同時5分鐘即可充入對應聆聽使用1小時的電力，另外也支援三星音樂分享功能，讓使用者能快速將音樂分享給另一組Galaxy Buds Live播放。

至於內部則是採用AKG調校的12mm驅動單體，並且搭配3組麥克風設計，其中2組用於外部波束成形協助降噪功能運作，另一組則用於通話，另外耳機也搭載低音管設計，藉此提昇低頻聲音表現。除了藉由降噪方式提高通話收音清晰度，Galaxy Buds Live更可配合內建動態感測元件識別使用者配戴時的嘴部動作，以及骨傳導震動幅度，藉此加強通話收音效果。

但快速掃描配對連接的Buds Together功能，目前僅限已經搭載One UI 2.5版本的Galaxy Note 20系列手機與Galaxy Tab S7系列平板，不過聲音分享功能則可支援三星所有搭載One UI 2.1以後版本的裝置使用。

雖然並非採用入耳式配戴方式，三星解釋採用蠶豆般的特殊造型設計，恰好可將耳機放入耳朵貼和配戴，同時配合聲學演算技術提供最佳聲音聆聽效果，另一方面也能即時識別外部環境聲噪，並且發出主動反向聲波抵消噪音，藉此達成降噪效果。

依照三星表示，Galaxy Buds Live最高能消除97%的火車或公車行進間產生低頻聲噪，讓使用者能有更安靜且舒適的聆聽體驗。

而搭配攜行盒充電，最長可對應29小時的續航表現，同時5分鐘即可充入對應聆聽使用1小時的電力，另外也支援三星音樂分享功能，讓使用者能快速將音樂分享給另一組Galaxy Buds Live播放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》