小米在台推出支援144Hz畫面更新率、21:9顯示比例設計的34吋曲面螢幕

雖然先前有消息指稱小米計畫在台推出旗下電視產品，但在稍早對外公布消息，則確認將先引進去年底宣布推出採21:9顯示比例設計，並且支援144Hz畫面更新率與AMD FreeSync技術的34吋曲面螢幕。

而建議售價部分，則將以新台幣12995元價格銷售，預計從8月17日到22日間的每天上午10點限量接單。相比目前已經由自行引進的水貨商在台灣市場銷售價格，實際上是差不多，但小米銷售版本自然多了可由官方提供後續維修等服務的優點。

此款曲面螢幕採34吋、21:9顯示比例設計，解析度為3440 x 1440 (WQHD)規格，並且對應121% sRGB廣色域與85% NTSC顯示，並且對應8位元色彩控制，以及144Hz畫面更新率與AMD FreeSync抗畫面撕裂顯示技術。

另外，螢幕反應時間為4豪秒，對應300nits亮度表現、3000:1顯示對比，而螢幕邊框僅2mm，本身支援上下高度調整、傾斜、左右轉動，以及支援壁掛與螢幕支架內部線路整理設計。而螢幕分別支援單一畫面輸出、左右分割顯示，或是子母畫面顯示模式，連接埠則包含2組HDMI 2.0、2組DisplayPort 1.4，以及一組3.5mm耳機孔，並且提供3年保固服務。

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