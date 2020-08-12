NVIDIA預期揭曉GeForce RTX 30系列顯示卡 將在8月底舉辦活動

更新：NVIDIA稍早確認，將在美國西岸時間9月1日上午9點 (台灣時間9月2日凌晨12點)由執行長黃仁勳主持GeForce特別活動。

NVIDIA稍早以倒數形式預告將在美國西岸時間8月31日舉辦活動，而依照近期市場傳聞應該就是傳聞中以Ampere顯示架構打造，並且面向一般消費市場的GeForce RTX 30系列顯示卡。

選擇在8月31日這天，預期是為了呼應NVIDIA在1999年8月31日推出旗下第一張採用GeForce品牌名稱的顯示卡－GeForce 256。

若以市場預測，NVIDIA將會公布至少三款採用Ampere顯示架構打造的消費級顯示卡，其中可能搭載高達24GB容量設計的顯示記憶體，因此有可能對應高達8K解析度影像處理能力，預期也會採用PCIe 4.0連接埠設計，同時推出新款顯示卡將取代現有GeForce RTX 2080 Ti、GeForce RTX 2080 Super，以及GeForce RTX 2070 Super。

除了NVIDIA將公布新款消費級顯示卡產品，Intel日前也預告將在今年推出對應一般市場使用的Xe顯示架構顯示卡。

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