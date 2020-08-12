小米推出第一款量產上市的55吋透明OLED電視

作為小米成軍10週年第三款紀念機種，小米正式揭曉採用55吋透明OLED面板設計的第二款小米電視大師系列，讓使用者能感受顯示畫面懸浮在空中的視覺體驗。

目前還不確定此款電視採用面板規格，但有可能是LG Dsiplay先前投入量產的透明OLED面板，讓電視能以透明形式呈現，並且讓顯示影像能以浮空形式呈現。不過，螢幕設計依然有其物理限制，因此螢幕仍維持一定邊框設計，無法以無邊框形式呈現。

規格部分，第二款小米電視大師系列採用55吋、5.7mm厚度設計的透明OLED，對應10.7億顯色效果與DCI-P3 93%廣色域表現，並且支援120Hz畫面更新率與MEMC動態補償，以及1ms反應時間。

而處理器部分則採用聯發科MTK9650高階電視處理器，其中採用四核心設計的Arm Cortex-A73 CPU與Mali-G52 GPU，並且搭載獨立類神經運算元件，對應不同人工智慧技術應用。

建議售價則會以人民幣49999元價格銷售，同樣會從8月11日晚間9點30分開放中國地區市場預購，並且將在8月16日上午10點開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》