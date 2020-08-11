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售價10900！Sony WH-1000XM4全罩式降噪耳機 以人工智慧提昇聽覺感受

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Sony新款WH-1000XM4全罩式降噪耳機
▲Sony新款WH-1000XM4全罩式降噪耳機

Sony今日 (8/11)宣布，日前對外揭曉的WH-1000XM4全罩式降噪耳機將以新台幣10900元在台上市，並且從即日起開放銷售。

依照Sony說明，此次在WH-1000XM4的設計，主要著重使用體驗與聲音相關演算法調整，除了針對耳罩角度與框體設計做了更符合配戴需求調整，同時也讓耳機外型質感進一步減少塑膠感，更藉由先前就用在WH-1000XM3的QN1降噪晶片，搭配新版藍牙5.0晶片設計，藉此讓環境聲音降噪表現更為顯著。

而此次更在WH-1000XM4加入DSEE Extreme數位音質還原技術，讓使用者能以更高音質還原數位聲音表現，同時此次也讓個人化聲音EQ設定能與LDAC，以及DSEE Extreme相容，意味使用者開啟此類功能時也能同時客製化個人聲音聆聽需求。

另外，此次較明顯更新則是加入360 Reality Audio音效技術，讓使用者能透過識別個人耳朵特徵，藉此輸出更符合個人聆聽的聲音表現。

▲Sony新款WH-1000XM4全罩式降噪耳機
▲Sony新款WH-1000XM4全罩式降噪耳機

▲使用模式沒有太大改變，但是加入不少更實用功能，例如支援兩組裝置同時連接、操作手勢，並且加入360 Reality Audio音效技術與DSEE Extreme數位音質還原技術
▲使用模式沒有太大改變，但是加入不少更實用功能，例如支援兩組裝置同時連接、操作手勢，並且加入360 Reality Audio音效技術與DSEE Extreme數位音質還原技術

使用功能部分，耳罩內側增加一組可識別使用者配戴情況的趨近感應器與動態感測元件，當耳機被使用者從頭上取下時，即可自動暫停播放音樂，並且在重新配戴後自動恢復播放。而藉由深度學習機制，WH-1000XM4更可藉由Speak to Chat功能判斷使用者是否開始說話，就會自動將音樂暫停播放，並且關閉降噪功能，讓使用者能在維持配戴耳機情況下直接與他人對話，無需特別將耳機取下。

▲透過內側趨近感測元件與動態感測元件判斷耳機是否處於被使用者配戴狀態
▲透過內側趨近感測元件與動態感測元件判斷耳機是否處於被使用者配戴狀態

在Sony說明中，Speak to Chat功能主要透過大量人工智慧運算與深度學習，同時配合耳機上額外配置麥克風進行精準拾音，並且在判斷使用者不再繼續說話時，就會在30秒後恢復播放音樂與降噪效果，但可能還是會因為誤判而讓此項功能觸發，因此也額外加入連按兩次右耳罩外側即可恢復音樂播放功能。

其他功能方面，WH-1000XM4同樣提供學習常用位置、動作功能，依照不同情況調整耳機使用狀況，並且加入可同時與兩個裝置連接功能，在耳罩觸控操作功能則同樣保留壓按即可暫時降低播放音量，同時自動啟動環境通話功能，以及可透過NFC感應快速與手機配對。

▲可在app內g設定耳機細部操作功能
▲可在app內g設定耳機細部操作功能

▲諸多功能可在app內調整，例如設定在特定位置或使用情境時，自動切換耳機設定模式，另外也能手動關閉耳罩外側觸控功能等
▲諸多功能可在app內調整，例如設定在特定位置或使用情境時，自動切換耳機設定模式，另外也能手動關閉耳罩外側觸控功能等

操作部分則加入往上滑動耳罩表面增加音量、往下滑動降低音量，以及往前滑動可跳下一首歌曲，往後滑動則可重播上一首歌曲，另外也包含連按對應暫停播放，或是接聽、掛斷來電，而長按則可呼叫Google Assistant或Alexa數位助理服務操作手勢。

在滿電情況下，WH-1000XM4約可對應長達30小時的連續使用時間，配合快充功能更可在10分鐘充入可使用5小時時間的電力。

▲整體配戴更為舒適，並且讓耳朵有更高包覆性
▲整體配戴更為舒適，並且讓耳朵有更高包覆性

▲與2018年推出的WH-1000XM3外觀比較，WH-1000XM4其實沒有明顯差異
▲與2018年推出的WH-1000XM3外觀比較，WH-1000XM4其實沒有明顯差異

▲新款耳機在耳罩角度、框體設計，乃至於外觀質感都做了不少修正
▲新款耳機在耳罩角度、框體設計，乃至於外觀質感都做了不少修正

▲整體設計與先前機種沒有明顯改變，除了以藍牙連接方式使用，同樣保留透過3.5mm有線連接方式，並且藉由USB-C連接充電
▲整體設計與先前機種沒有明顯改變，除了以藍牙連接方式使用，同樣保留透過3.5mm有線連接方式，並且藉由USB-C連接充電

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

耳朵 Sony 耳機 藍芽

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