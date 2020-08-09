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Google攜手美國6家在地銀行 強化Google Pay線上金融服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Google近期證實，將從明年開始與包含Bank Mobile、BBVA USA、BMO Harris、Coastal Community Bank、First Independence Bank，以及SEFCU等美國境內銀行機構合作，預計讓Google Pay可以處理數位支票與線上儲蓄帳戶等金融相關業務，藉此擴展純網銀服務。

在此之前，市場更傳出Google將攜手花旗及史丹佛聯邦信用合作社等銀行業者合作，預計發行對應Google Pay服務的實體金融卡，藉此延伸Google Pay無法對應使用的消費場景，進而能觸及更多消費統計數據，進而讓其搜尋、廣告等藉由數據統計及分析推行更高服務精度。

而此次與更多美國在地銀行業者合作，預計讓使用者能將個人儲蓄帳戶透過網路與Google Pay服務整合，讓使用者能快速透過Google Pay掌理個人金融，並且處理線上轉帳、交易，或是處理數位支票等業務。

同時，先選擇與在地銀行業者合作，雖然多少也有些測試成分在內，但若服務順利運作的話，顯然也能將合作成功經驗擴展到更多銀行業者，甚至與更大規模銀行體系合作，藉此強化Google Pay金融應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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