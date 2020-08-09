Google在智慧喇叭、螢幕增加「家庭鐘聲」 督促家中學童按時「上課」

由於新型冠狀病毒影響，使得不少美國境內學童無法返回學校上課，而為了讓這些必須在家的學童維持正常生活作息規律與學習時間，Google稍早針對NEST Home與NEST Hub等搭載Google Assistant數位助理服務的智慧螢幕或喇叭，提供名為「家庭鐘聲 (Family Bell)」功能，並且增加提行學習功能。

依照Google的作法，主要是讓必須在家遠距上課的學童，能按照規律時間起床，並且準備透過網路上課，避免因為在家而產生「蹺課」情況。

而父母則可依照情況設置「家庭鐘聲」提醒時間，同時也能自動播放指定內容，並且自動開啟家中燈光等設備，讓學童準備開始「上課」。甚至Google也準備了諸多學習內容，例如每天讓學童認識不同動物，或是可以聆聽不同故事，並且透過互動方式引導學童學習更多知識，藉此刺激學童更多學習慾望。

另外，更重要的是建立學童規律作息，並且能在學習時間專注課程內容，避免在家產生極度分心情況。而在此次更新中，Google也加入可讓內容播放僅在指定喇叭、顯示器呈現功能，避免將內容投放至非必要的設備造成干擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》