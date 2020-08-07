Mac插電顯示「未充電」不用擔心！蘋果告訴你原因

如果你有一台 Mac 電腦，並在插入電源時看到 「未充電」的警告，美國 Apple 公司上週發布了一份支援文件，解釋了原因。根據不同的設定，你的 Mac 可能會暫時暫停充電，以幫助校準電池健康管理，這一功能旨在提高電池的使用壽命。

運行 macOS 10.15.5 或更高版本的 Mac 電腦，擁有一個電池健康管理功能來保護電池的壽命。偶爾，電池健康管理選項會導致 Mac 暫停充電以進行校準。若要延長電池壽命，您可以降低螢幕亮度、關閉 App 並中斷連接未使用的周邊裝置。

如果你的 MacBook 電腦有 Thunderbolt 3 端口，並使用 macOS Catalina 10.15.5 或更高版本，你可以使用電池健康管理來幫助延長電池的壽命。電池健康管理旨在通過降低電池的化學老化速度來延長電池的壽命。該功能通過監控電池的溫度歷史和充電模式來實現。

打開電池健康管理後，你可能會偶爾在 Mac 的電池狀態選單中看到 「Not Charging」（未充電），電池的最大電量可能會暫時降低。這是正常現象，電池健康管理就是這樣優化充電的。根據你的使用情況，你的 Mac 會恢復充電至 100%。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》