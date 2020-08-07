Sony推出WH-1000XM4主動降噪全罩耳機 開口說話就會自動暫停音樂

繼去年推出的WH-1000XM3全罩式降噪耳機，Sony在稍早以線上形式進行的發表活動中公布後繼機種WH-1000XM4，除了針對配戴舒適感再次作了提昇，同時也納入360 Reality Audio音效技術，並且加入自動識別使用者開始說話時，就會自動讓耳機暫停播放聲音的Speak to Chat功能，另外也加入拿下耳機會自動暫停播放音樂功能。

相較先前推出款式，Sony這次推出的WH-1000XM4累積先前機種設計經驗，並且加入諸多使用者反饋意見，例如此次增加的Speak to Chat功能，便是基於使用者實際需求，讓耳機能在自動識別使用者處於說話狀態時，就會自動暫停播放音樂，不用像先前機種還需要使用者額外按住耳罩。

依照Sony表示，Speak to Chat功能是累積諸多聲音模型進行深度學習，讓系統能自動識別使用者談話聲音，進而判斷是否需要將耳機播放功能暫停。而在特定情況下，WH-1000XM4的Speak to Chat功能也可能因為非說話聲因而被觸發，此時可能就要連按兩側右耳罩，讓耳機恢復播放音樂，否則就要等30秒讓系統自動恢復播放功能。

如果不希望使用Speak to Chat功能，使用者依然可以手動將此項功能關閉。

除此之外，WH-1000XM4也加入識別耳機配戴狀態功能，當使用者將耳機從頭上取下，就會自動暫停播放音樂，若使用者將耳機戴回頭上，系統就會自動恢復先前音樂播放進度。

手勢操作則同樣支援往上滑動耳罩表面增加音量、往下滑動降低音量，以及往前滑動可跳下一首歌曲，往後滑動則可重播上一首歌曲，另外也包含連按對應暫停播放，或是接聽、掛斷來電，而長按則可呼叫Google Assistant或Alexa數位助理服務，而單手觸控耳罩表面同樣可以降低播放音量，並且可自動啟動環境通話功能。

至於在聲音部分，WH-1000XM4也加入Sony去年提出的360 Reality Audio音效技術，讓聲音音場表現更加真實，並且搭載DSEE Extreme數位音訊還原技術，讓使用者即便聆聽高度壓縮的MP3音樂格式檔案，依然可以透過數位還原方式呈現高解析音質。

而在系列耳機主打的聲音降噪部分，WH-1000XM4採用新款QN1降噪晶片，搭配耳罩上的收音麥克風與耳罩內感測麥克風，透過每秒700次的識別運算，藉此讓耳機降噪效果提昇，並且維持清晰音質表現。

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另外，使用者依然可以手動調整聲音EQ與低頻平衡，讓使用者能確保聲音聆聽細節之餘，同時可以按照個人需求客製化耳機音色輸出效果。

在滿電情況下，WH-1000XM4約可對應長達30小時的連續使用時間，配合快充功能更可在10分鐘充入可使用5小時時間的電力。其它部分，則是包含降低前一款機種的塑膠感，並且改變配戴時的耳罩角度，同時更將耳罩面積增大，藉此提昇配戴時的舒適感。

建議售價部分，WH-1000XM4將以349.99美元價格上市銷售，預期接下來也會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》