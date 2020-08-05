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回歸搭載實體錶圈 Galaxy Watch 3加入跌倒偵測及更多健身應用功能

聯合新聞網 / 楊又肇

三星此次推出的新款智慧手錶，名稱就是以Galaxy Watch 3為稱，更確認加入血壓、心電圖、血氧濃度、睡眠管理，以及跌倒偵測功能，另外也藉由新版Samsung Health app提供各類訓練課程，讓使用者能配合手錶指示正確的運動操作。

不過，由於心電圖、血氧濃度等功能在部分國家地區會被視為醫療用品，因此有些功能必須事先獲得各地醫療監管機構批准才能銷售，因此目前僅確認預計在南韓地區銷售的Galaxy Watch 3可以使用所有功能，而其他地區則可能視批准狀況開放使用，或是可能會在稍晚時候才會Galaxy Watch 3開放銷售。

相比去年推出的Galaxy Watch Active 2，三星則是在此次推出的Galaxy Watch 3重新加回實體錶圈操作功能，讓使用者能透過實際轉動方式操作手錶功能。

而錶身材質則區分不鏽鋼與鈦兩種設計，錶帶則區分皮革與鈦金屬兩種設計，至於錶徑尺寸則區分45mm與41mm兩種，不含錶帶重量分別為53.8公克及48.2公克。

至於螢幕則依照錶徑差異區分1.4吋與1.2吋兩種規格，但均採用解析度為360 x 360的Super AMOLED螢幕，並且以康寧Gorilla Glass DX保護螢幕表面，而內建處理器則依然是三星Exynos 9110 Dual Core 1.15GHz，另外搭載1GB記憶體與8GB儲存容量，作業系統則升級以Tizen為基礎的5.5版本。

連接功能區分4G LTE版本，以及純Wi-Fi連接版本，其他設計則與Galaxy Watch Active 2一樣支援5ATM等級的50公尺水下防護，以及IP68防塵防水功能，並且符合美軍MIL-STD-810G防護認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美軍 睡眠 智慧手錶 三星

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