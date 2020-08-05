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Galaxy Tab S7系列螢幕再次增大 跟進Galaxy Note 20系列S Pen功能

聯合新聞網 / 楊又肇
Galaxy Tab S7系列以窄邊框技術讓螢幕顯示面積增加
Galaxy Tab S7系列以窄邊框技術讓螢幕顯示面積增加

相較去年推出的Galaxy Tab S6採用10.5吋螢幕設計，三星此次在Unpacked 2020線上活動公布的Galaxy Tab S7系列則是分別更新至11吋與12.4吋，並且將處理器更新為Qualcomm Snapdragon 865+處理器，同時加入5G連網功能。

不過，依照各地區5G連網服務建置情況，三星也針對尚未提供5G連網服務市場提供4G LTE連網版本，甚至也針對不需要行動上網功能情況提供純Wi-Fi連網版本。

而此次推出的Galaxy Tab S7系列，分別包含採用11吋LTPS TFT LCD螢幕設計的Galaxy Tab S7，以及採用12.4吋Super AMOLED螢幕設計的Galaxy Tab S7+。兩者均搭載6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，並且支援透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量，以及45W閃電快充技術，本身也支援與Galaxy Note 20系列手機同級的S Pen應用功能，螢幕則採用16:10顯示比例、支援120Hz畫面更新率與抗藍光設計。

除了螢幕尺寸差異，Galaxy Tab S7採用側邊指紋辨識器，而Galaxy Tab S7+則採用螢幕光學指紋辨識設計，因此側面按鍵僅提供電源與螢幕開關控制功能。

Galaxy Tab S7系列採用不同指紋解鎖方式，因此在電源按鍵設計採不同設計
Galaxy Tab S7系列採用不同指紋解鎖方式，因此在電源按鍵設計採不同設計

整體設計部分，Galaxy Tab S7系列還是延續去年Galaxy Tab S6設計風格，包含螢幕保護配件及S Pen也都同樣採磁吸固定方式，並且能依照需求使用鍵盤保護蓋配件。

同樣對應不同磁吸固定的保護蓋配件
同樣對應不同磁吸固定的保護蓋配件

至於S Pen功能部分，則標榜與此次推出的Galaxy Note 20系列搭配的S Pen採銅等級設計，一樣強調貼近紙本的書寫體驗，並且加入語音同步筆記、PDF匯入筆記，以及與Windows PC同步筆記內容等。

其他功能，則包含新版One UI 2.5版本加入全新多工介面設計，最多可同時開啟5個視窗，或是透過螢幕分割功能開啟最多3個多工視窗，另外也能藉由App Pair應用程式組功能，同時開啟指定常用app，讓整體工作效率更高。

此外，三星此次也在Galaxy Tab S7系列加入螢幕側滑面板 (Edge Panel)，讓使用者能自訂個人常用app，並且透過側面滑入手勢快速呼叫。而配合新版DeX功能，同樣可讓Galaxy Tab S7系列以無線方式與電腦螢幕或電視連接，並且讓平板變成「PC」使用。

在軟體部分，除了維持搭載Android作業系統，Galaxy Tab S7系列也持續與微軟合作Office服務等項目，同時也能透過加入訂閱微軟Xbox Game Pass Ultimate服務，更過平板以串流形式遊玩Xbox平台遊戲，另外也計畫在年底讓Galaxy Tab S7系列能與Windows PC無縫連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 平板

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