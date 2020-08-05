Olympus更新E-M10 Mark IV 增加自拍觸控操作、五軸機身防震與新感光元件

相較2017年推出的E-M10 Mark III，Olympus今日 (8/4)宣布推出換上高階機種搭載的2000萬畫素Live MOS感光元件的E-M10 Mark IV，另外也導入新款五軸機身防震設計，藉此對應4.5級拍攝防震效果，同時也在下掀設計的翻轉螢幕增加自拍觸控操作功能，方便使用者透過相機自拍，並且快速藉由藍牙連接將拍攝結果傳送到手機分享。

依照定位來看，E-M10 Mark IV依然是定位入門至進階等級的使用需求，與Pen系列定位容易使用的情況作區隔，在價位相對親民且功能更進階，同時兼具輕巧、方便攜帶特色下，主打能輕易拍出漂亮照片，卻無需具備複雜拍攝技術的使用體驗。

就外觀來看，E-M10 Mark IV與先前推出的E-M10 Mark III相仿，除了提供黑色款式，同時也提供復古造型設計款式，機身保留可下掀翻轉設計的螢幕，並且加入下掀到底就會自動切換成觸控操作模式，方便使用者透過相機自拍時，可以透過觸控操作相機功能。

另外，E-M10 Mark IV也維持在機頂搭載彈跳式閃光燈，搭配此次新增加的即影即有菲林模式，即可重現貼近即可拍底片紙顯影效果。

而內部感光元件則是換上Olympus高階機種搭載的2000萬畫素Live MOS感光元件，並且採用對應五軸防震機身設計，提供可達4.5級的拍攝防震效果，另外機身也搭載可充電的micro USB連接埠，但依然無法在充電時使用相機拍攝功能。

由於主打輕巧隨手拍攝，以及可配合翻轉螢幕自拍功能，E-M10 Mark IV在機身蒙皮採用全新包覆設計，並且針對單手持握需求作了強化，在各個會以單手持握的部位強化橡膠蒙皮設計，至於整體操作介面則與先前推出機種相近。

機身搭載最高每秒15張連拍、全自動拍攝模式、臉部或人物識別對焦拍攝，以及延續E-M10 Mark III搭載的4K影片錄製功能，以及可關閉相機操作與快門聲音的設計，讓E-M10 Mark IV能對應各類日常生活拍攝需求，並且能以更簡單方式保留影像，另外整體機身重量更與一瓶500ml容量飲料相等，更標榜E-M10 Mark IV方便攜帶、容易上手的使用感受。

E-M10 Mark IV單機身售價為新台幣22990元，搭配14-42mm電動鏡的組合售價則是新台幣26990元。

此外，Olympus此次也宣布推出可搭配高階機種使用的長焦鏡頭M.Zukio Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS，換算之下約等同200mm-800mm拍攝焦段，搭配MC-20兩倍增距鏡更可讓最遠拍攝焦段達1600mm，但整體重量僅有1.1公斤，同時鏡頭體積幾乎也僅與Canon EF 70-200 mm F4 L II IS USM長焦鏡頭相近，更標榜為日製鏡頭。

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