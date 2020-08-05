華碩新款智慧手錶VivoWatch SP售價10990元 同步推出智慧醫療解決方案

去年在IFA 2019期間亮相的華碩新款智慧手錶VivoWatch SP，今日 (8/4)終於宣布在台推出消息，同時將配合華碩智慧醫療解決方案，透過每天配戴手錶記錄個人健康，針對新血管疾病等症狀進行超前佈署，同時也預期與各個醫療體系合作。

早在去年對外揭曉的VivoWatch SP，由於搭載醫療等級的ECG心電圖感應器，因此在各地區上市時程就會受到當地監管機構核准使用時間而異。

而此次在台上市版本則是強調搭載微電與光學雙感測元件，並且加入Pulse O2運動血氧、GPS感測器、高度氣壓計與身心平衡指數等功能，並未特別強調ECG心電圖感應器設計。至於內建電池同樣可對應最長可達14天的續航表現，並且支援水下50公尺防水效果，以及支援iPASS行動支付功能。

對於個人健康數據量測部分，則支援記錄活動心率、脈波指數、身心平衡指數、舒壓指數、睡眠、活動與運動等即時資訊，並且可透過華碩HealthAI技術自動記錄、追蹤個人健康數據，對應有氧心率、步數或熱量卡路里計算，同時也提供久坐提醒功能。

目前VivoWatch SP將以新台幣10990元價格銷售，並且從即日起開放銷售。

華碩此次同步推出的智慧醫療解決方案，則包含藉由VivoWatch SP記錄、追蹤個人健康，並且透過可攜式超音波設備解決偏遠鄉鎮，或是一般居家超音波診斷需求，另外更結合遠距照護平台，藉此協助需要關照的醫護對象。

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