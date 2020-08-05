蘋果更新27吋iMac！換上Intel第10代Core i系列處理器、全面採用SSD

雖然宣布從今年底開始讓Mac系列機種採用Arm架構設計的Apple Silicon處理器，但蘋果在未來2年內還是會持續更新採用Intel處理器機種，直到所有機種全數完成處理器架構更換。因此，稍早推出的新款27吋iMac基本上還是採用Intel處理器，並且將SSD列為標準設計，而FaceTime視訊鏡頭也從原本的720P升級至1080P規格。

而此次採用的Intel處理器，將採用代號Comet Lake的第10代Core i系列規格，入門款為3.1GHz運作時脈、6核心設計的Core i5，並且搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，最高規格則可選擇使用運作時脈為3.8GHz、8核心設計的Core i7，同樣搭載8GB記憶體，但儲存容量則升級至512GB。

此外，針對客製化需求部分，蘋果也提供可配置5K解析度的Retina Display，並且採用3.6GHz運作時脈、10核心設計的Core i9，記憶體則可配置達128GB，儲存容量則可選擇使用8TB容量規格，當然售價自然也就不怎麼親民。

顯示卡部分，新款iMac同樣搭載AMD Radeon Pro系列顯示卡，最高可選擇配置16GB顯示記憶體的Radeon Pro 5700XT。

其他方面，新款27吋iMac同樣搭配True Tone原色調技術，另外也提供與Pro Display XDR相同的 Nano-Texture玻璃材質選項，讓色彩顯示效果能進一步提昇，另外也同樣搭載T2安全晶片，確保資料加密安全。

除了更新27吋機種，蘋果也宣布針對所有21.5吋iMac全面更新採用SSD作為儲存元件，但使用者依然可以客製選擇使用SSD+傳統硬碟的混合架構儲存元件。至於新款Mac Pro則全面換上10核心起跳的Intel Xeon處理器，最高可搭配18核心規格，同時最多可配置256GB容量、以四通道形式使用的ECC記憶體。

建議售價部分，新款27吋iMac預計以新台幣57900元起跳價格銷售，而新款21.5吋iMac建議售價則從新台幣35900元起跳，新款Mac Pro建議售價則從新台幣159900元起跳，目前都必須等台灣電磁檢驗通過才能開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》