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再見了一代 iPad mini！蘋果正式列入過時與停產產品

聯合新聞網 / 愛瘋日報

美國 Apple 公司今天更新了過時與停產的產品列表，增加了 2012 年首次發布的 7.9 吋 iPad mini 一代。過時的產品是指已停止販售超過 5 年，但未滿 7 年的產品。停產的產品是指已停止販售超過 7 年的產品。

Apple 已不再支援某些技術上已停產的產品，停產的產品 Apple 不再對停產的產品提供硬體維修服務，毫無例外。

當它第一次亮相時，iPad mini 的低價位和便攜、7.9 吋的外形設計使它成為許多用戶的選擇。Apple 最終在 2013 年對該設備進行了更新，但仍保留原有的 iPad mini 進行銷售，直到 2015 年停產。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple iPad mini 蘋果

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